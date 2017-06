Jak informują organizatorzy bilety na mecze półfinałowe już dawno zostały wyprzedane. Jest jednak szansa, że będzie można dostać jakieś wejściówki. – Nie jest wykluczone, że do sprzedaży otwartej przywrócone zostaną karty wstępu, których nie zdecydują się wykorzystać zagraniczne federacje piłkarskie uczestniczące w ostatnich spotkaniach turnieju – czytamy na oficjalnej stronie mistrzostw u21poland.com.

Nie lada wyczynu może dokonać Anglia. Jeżeli Callum Chambers i jego koledzy awansują do finału, to będą już czwartą reprezentacją młodzieżową swojego kraju, która w przeciągu dwóch ostatnich miesięcy zagra o złoto. „Synowie Albionu” wygrali mistrzostwa Europy do lat 20, w kategorii 17-latków zajęli drugie miejsce, a dodatkowo zwyciężyli także w Toulonie. W tamtejszym turnieju biorą udział zawodnicy poniżej 21 roku życia.

– Mamy doświadczenie z wielu wcześniejszych imprez. Graliśmy w podobnym składzie i to jest nasz atut. Nie było łatwo, ale wygraliśmy grupę i chcemy dojść do finału. Wszyscy jesteśmy pozytywnie nastawieni i liczymy na kolejny dobry mecz. Ćwiczyliśmy nawet rzuty karne i na serię jedenastek też jesteśmy przygotowani – przekonuje Chambers cytowany przez BBC Radio 5.

Starcie Włochów i Hiszpanii przez wielu uznawane jest za przedwczesny finał imprezy rozgrywanej w Polsce. Pierwsi wygrywali młodzieżowe Euro pięć razy, drudzy triumfowali w tej imprezie czterokrotnie. W obu ekipach aż roi się od świetnych piłkarzy, którzy znaleźli się na celowniku piłkarskich potęg. Gianluigi Donnarumma wzbudza wielkie emocji wśród kibiców Milanu. 18-letni bramkarz byłby mile widziany w Realu Madryt, czy PSG. Federico Bernardeschi może trafić do Barcelony. A przecież trener Luigi di Biagio ma jeszcze do dyspozycji takich piłkarzy, jak: Domenico Berardi, Roberto Gagliardini, czy Daniele Rugani.

Hiszpania w grupie wygrała jednak wszystkie trzy spotkania, a przy okazji zdobyła dziewięć goli (tracąc tylko jednego). Czołowymi postaciami są: Saul Niguez z Atletico i Marco Asensio z Realu. Znanych nazwisk w kadrze Alberta Celadesa jest oczywiście więcej. Większość ekspertów ocenia, że to Hiszpanie są faworytem. To samo twierdzi... di Biagio.

– Są faworytem, bo mają świetną drużynę. Do tej pory zdominowali wszystkich rywali podczas mistrzostw. I dla nikogo nie jest to zaskoczenie. Jesteśmy jednak w stanie sprawić niespodziankę – ocenia selekcjoner reprezentacji Włoch cytowany przez portal football-italia.net. Di Biagio przyznał również, że informacje o ustawieniu meczu jego zespołu z Niemcami, to bzdury. – To niedorzeczne. Trener reprezentacji Słowacji (Pavel Hapal – red) nie widział chyba tego meczu. Takie opinie bardzo mnie denerwują i rozczarowują.

Finał Euro U-21 zaplanowano na najbliższy piątek, także w Krakowie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 20.45.