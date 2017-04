29 kwietnia Władimir Kliczko stoczy pierwszą walkę od pamiętnej porażki z Tysonem Furym, w wyniku której Ukrainiec stracił mistrzowskie pasy federacji WBA, WBO i IBF wagi ciężkiej.

Władimir Klitschko zmierzy się z niepokonanym na zawodowych ringach Anthonym Joshuą. Kliczko zapewnił, że przegrana z Furym nie załamała go i, porównując się do najwyższego szczytu świata, dodał, że jego najbliższy rywal może się spodziewać trudnej przeprawy. – Wielu ludzi tam zginęło. Ale niektórym się udało. Było ich niewielu, ale byli tacy, którzy wrócili. A Mount Everest wciąż stoi. Czy Mount Everest został pokonany? Wciąż stoi i będzie zabierał kolejne życia. Począwszy od kwietnia – ostrzegł Ukrainiec.

– Nie lekceważę żadnego przeciwnika. Chcę być gotowy do każdej walki. Traktuję to poważnie, a 29 kwietnia będę mógł zrobić kolejny krok ku wielkości. Mój syn ma moje nazwisko, a ja sam noszę je z dumą. Niektórzy lubią obnosić się ze swoimi pasami, ja się nie bawię ten nonsens. Jestem kim jestem, z pasem i bez niego. Zawsze mówiłem, że mistrzostwo nie kończy się na ringu. To mentalność, którą masz w sobie przez całe życie. Właśnie tak postrzegam samego siebie – powiedział 27-latek.

W przeddzień sobotniej (29 kwietnia) walki na Wembley Anthony Joshua i Władimir Kliczko wzięli udział w ceremonii ważenia. Ukraińcowi, który mimo 41 lat imponował muskularną sylwetką, zmierzono 109 kilogramów. Brytyjski mistrz federacji IBF okazał się cięższy o 4,4 kilograma.