Gala MMA w Kraśniku. Kibice liczą na Kotwicę

Gwiazdą wieczoru będzie Sebastian Kotwica, który zmierzy się z Guilherme "Warrior" Cadeną Martinsem. Ciekawie powinno być także w starciu Michała Oleksejczuka z Charlesem Andrade

Walka zawodnika Górnika Łęczna jest reklamowana jako starcie wieczoru. Obaj zawodnicy legitymują się znakomitymi rekordami. Oleksiejczuk stoczył 12 zawodowych walk, z czego aż 10 wygrał. Andrade ma na swoim koncie aż 63 walki, w tym 31 zwycięskich. Ostatnio nie ma jednak dobrej serii – w 2016 r. bił się 8 razy, z czego aż 6 kończył jako przegrany. – Doświadczenie jest po stronie Brazylijczyka. Nie ma to jednak dla mnie znaczenia. Chcę być na szczycie, więc muszę wygrywać z każdym przeciwnikiem – zapowiada Oleksiejczuk.

Kibice w Kraśniku najbardziej jednak czekają na występ pochodzącego z Kraśnika Sebastiana Kotwicy. Jego rywal, Guilherme "Warrior" Cadena Martins, to świetny zawodnik. Brazylijczyk z ostatnich 5 walk, aż 4 rozstrzygnął na swoją korzyść.

– On będzie największym wyzwaniem w karierze dla Sebka. Nasz zawodnik nigdy nie walczył z tak dobrym w parterze zawodnikiem. Dla kibiców z Kraśnika i fanów TFL to prawdziwa gratka. Zobaczymy czy silniejsze okażą się zapasy Polaka, czy legendarny parter Brazylijczyka. Dla Kotwicy jest to walka o wszystko, walka o marzenia i kolejny krok ku dużej karierze sportowej – mówi Jacek Sarna, organizator gali. – Chcę walczyć z dobrymi wojownikami, wygrywać z nimi i zdobywać doświadczenie. Liczę na wsparcie swoich kibiców i głośny doping w Kraśniku – mieście, które otworzyło mi sportową karierę – zapowiada Sebastian Kotwica, aktualnie reprezentujący barwy krakowskiej Szkoły Walki Drwala.

1 kwietnia w Kraśniku pojawi się jeszcze wiele innych gwiazd. Sporo emocji dostarczy na pewno starcie Cezarego Kęsika z Mateuszem Ostrowskim, którego stawką będzie Pas Mistrzowski TFL w kategorii średniej. W klatce pojawi się także pochodzący z Łęcznej Łukasz Bieniek, który zmierzy się z Ukraińcem Nikolayem Ivkovem.