Budowlani Lublin przygotowują się do wznowienia rozgrywek

Z kadry ubyło trzech zawodników: Patryk Ćwieka, Jakub Jasiński i Mirosław Szuliak. Pierwszy wyjechał zagranicę, drugi zakończył sportową karierę. Ukrainiec zaś nie zaskarbił sobie dłuższego zaufania trenera Budowlanych Stanisława Więciorka. – Nie byłem w pełni zadowolony z postawy tego zawodnika w roli łącznika ataku – tłumaczy lubelski szkoleniowiec.

Dlatego trwają poszukiwania gracza na tę pozycję. – Pod koniec tygodnia ma przyjechać na testy reprezentant kadry U20 Ukrainy. Wiem, że pochodzi z Kijowa i ma na imię Anton. Zobaczymy, jak wypadnie – zapowiada opiekun Budowlanych. – Kolejnego Ukraińca sprawdzamy w młynie, na pozycji filara. To 19-letni Alosza.

Niewykluczone, że lubelski młyn będzie miał jeszcze dwóch nowych zawodników. Do Budowlanych może dołączyć Szkot z duńskiej ligi. Mówi się też o innym graczu pierwszej linii, tym razem z II ligi. – Jeżeli pierwszy z nich załatwi formalności ze swoją federacją będzie u nas grał – mówi Więciorek.

Lubelskiemu szkoleniowcowi nie brakuje zmartwień. Na zgrupowaniu kadry młodzieżowej wypadł ze składu Wojciech Brzezicki. – Wojtek złamał nogę na obozie w Łodzi i co najmniej przez sześć tygodni nie będziemy mogli z niego korzystać – ubolewa opiekun Budowlanych.

Ekpia z Lublina weszła już w decydujący etap przygotowań do rundy rewanżowej. – Trenujemy pięć razy w tygodniu. Doszła nam technika indywidualna i taktyka. W niedzielę, 13 sierpnia, rozegramy jedyny mecz kontrolny. Naszym rywalem będzie Pogoń Siedlce – mówi popularny „Więcior”.

Pierwsze spotkanie rundy rewanżowej Budowlani rozegrają tydzień później. Na stadionie przy ul. Krasińskiego zmierzą się z Ogniwem Sopot (godzina 14). Wyjazdowy mecz drugiej kolejki z Lechią Gdańsk, z 26 sierpnia, został przełożony na 4 listopada. Powodem są mistrzostwa Europy U20, zaplanowane na 26 sierpnia – 3 września. W kadrze Polski są bowiem zawodnicy z Lublina i Gdańska.

Pojadą do Spały

Pięciu rugbystów Budowlanych Lublin otrzymało powołania na zgrupowanie reprezentacji seniorów – Robizon Kelberashvili, Wojciech Król, Piotr Wiśniewski, Jakub Bobruk i Rafał Szrejber. W Spale, od 28 sierpnia do 2 września, odbędą się przygotowania do spotkania towarzyskiego Polska – Reprezentacja Europy. Zostanie rozegrane 9 września, w Łodzi, w ramach jubileuszu 60-lecia Polskiego Związku Rugby. W dalszej perspektywie ma też przygotować kadrowiczów do jesiennych spotkań w ramach Rugby Europe Trophy: 28 października z Czechami i 18 listopada z Mołdawią.