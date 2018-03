Kamil Stoch najlepszy w Raw Air

Zawody na norweskim mamucie wygrał Robert Johansson, ale niedziela i tak należała do polskiego skoczka. Stoch zajął co prawda szóste miejsce, ale żaden z rywali nie był w stanie zniwelować straty i to właśnie skoczek z Zębu cieszył się z wygranej w całym cyklu.

To nie był jednak jedyny powód do radości dla kibiców. Stoch w niedzielnym konkursie zajął lepsze miejsce niż jego największy rywal w tym sezonie - Richard Freitag. Mistrz olimpijski z Pjongczangu ma obecnie 253 pnnkty przewagi nad Niemcem i stało się jasne, że bez względu na kończące sezon wyniki obu konkursów w Planicy Kryształowa Kula trafi właśnie do niego. Tym samym będzie to dla Stocha druga wygrana w karierze.