Ruszyła liga LNBA. Wyniki pierwszej kolejki

Dominacja jednej z ikon amatorskich rozgrywek była bezdyskusyjna – Bracia Mrozik już po pierwszej kwarcie prowadzili 17:4. W ich szeregach rewelacyjnie zagrał Paweł Hołota. Były gracz AZS Lublin i Startu Lublin zdobył w niedzielę aż 34 punkty i był najlepszym zawodnikiem pierwszej kolejki. Świetnie zagrał również Piotr Krawczyk, autor piętnastu oczek.

Najwięcej emocji przyniosła jednak konfrontacja Kadeo z Dbros Puławy. Ubiegłoroczny mistrz rozgrywek Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego przystąpił do meczu mocno osłabiony. Zaledwie sześcioosobowy skład uniemożliwił ekipie Kadeo jakiekolwiek mieszanie składem. Roszady personalne okazały się jednak zbędne, bo rewelacyjny mecz rozegrał Piotr Ziółkowski, zdobywca 28 punktów.

Do tego dorobku doświadczony koszykarz dorzucił jeszcze sześć zbiórek, cztery asysty i pięć przechwytów. Jedynym minusem jego występu jest aż siedem strat. Kadeo prowadziło prawie przez cały mecz, ale w końcówce mogło sobie dać odebrać zwycięstwo. W ostatniej minucie puławianom zabrakło jednak nieco zimnej krwi i ostatecznie musieli pogodzić się z porażką 53:57.

W drugiej lidze emocji było również sporo, a najwięcej dostarczyło starcie AT Vision z Ventą. Na dwie minuty przed końcem meczu Venta jeszcze wygrywała różnicą trzech punktów. Finisz jednak zdecydowanie należał do AT Vision. Celny rzut za trzy punkty Rafała Żelazo i skuteczna akcja Aleksandra Omboroka pozwoliła AT Vision wyjść na prowadzenie. Do tego doszły skutecznie egzekwowane rzut osobiste. Vencie wyraźnie zabrakło pomysłu, a także miała problem wykończeniem swoich akcji i ostatecznie przegrała 44:49.

I liga: Alco – Rodmos 55:36 * Kadeo – Dbros Puławy 57:53 * BiM Team – DRAGON Juranda 7 54:47 * Arkada – Grizzly Asseco BS 46:61 * Matematyka – Ekbud 69:49 * Bracia Mrozik – Alpaca-Alfachem 68:41.

II liga: Partizan – Domik Pasywny 62:46 * NoToCo – Jurand 80:26 * Vapol D-Art – Ibra Poniatowa 0:20 (v.o.) * Symbit – WSNS Devils 42:57 * Korwex – MyjniaKrycha-CgmPolska 40:58 * AT Vision – Venta 49:44.