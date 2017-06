Mikołaj Gutek wygrał 61 kolarski wyścig Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej im. płk. Skopenki

W kolejnych dniach reprezentant Polski kontrolował przebieg wydarzeń. Było to o tyle prostsze, że trzymać peleton w ryzach pomagały mu wszystkie polskie grupy. W efekcie Gutek dowiózł koszulkę lidera do mety w Zamościu z blisko minutową przewagą.

Warto podkreślić również niezły start zawodników Pogoni Mostostal Puławy. Podopiecznych Adama Wojewódki próżno szukać w czołówce klasyfikacji generalnej. Puławianie byli jednak bardzo aktywni na poszczególnych etapach i zapisali na swoim koncie aż 3 zwycięstwa. Na drugim i czwartym etapie triumfował Filip Maciejuk, a na ostatnim najlepszy był Mateusz Kazimierczak.

– Wyszedł nam naprawdę świetny wyścig, co podkreślał obecny w Zamościu Dariusz Banaszek, prezes Polskiego Związku Kolarskiego. Cieszymy się, że końcowy triumf odniósł zawodnik z Lublina. Sukces Gutka nie jest niespodzianką, bo to czołowy orlik w Polsce. Za rok rywalizacja ma być jeszcze bardziej zacięta, bo spora część ekip już awizowała przyjazd na kolejny wyścig. Pewnie zostaniemy na Roztoczu, bo tu warunki do ścigania są wyśmienite – mówi Wacław Słomkowski, Dyrektor Wyścigu.

Wybrane wyniki – I etap (Zamość – Zamość, 154 km): 1. Mikołaj Gutek (reprezentacja Polski) 3:43.20, 2. Roman Gladysh (reprezentacja Ukrainy na torze) + 1.01, 3. Patryk Soliński (KS Pogoń Mostostal Puławy) + 1.01, (...) 9. Simon Tuomey (Mayday Team Lublin) + 1.10. II etap (Żdanów – Żdanów, 12 km): 1. Filip Maciejuk (Pogoń) 13.20, 2. Patryk Górecki (reprezentacja Polski) + 0.12, 3. Vitaliy Hryniv (reprezentacja Ukrainy na torze) + 0.25, (...) 5. Daniel Staniszewski (Pogoń) + 0.31, 10. Tuomey + 0.48. III etap (Zamośc – Zamość, 127 km): 1. Tobiasz Pawlak 3:02.47, 2. Paweł Zaleśny (obaj KK Tarnovia Tarnowo Podgórne), 3. Mariusz Gąsiorowski (ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz) – wszyscy ten sam czas. IV etap (Zamość – Zamość, 156 km): 1. Maciejuk 3:51.19, 2. Jakub Jąkała (TC Chrobry Scott Głogów I), 3. Pawlak obaj + 0.18. V etap (Zamość – Zamość, 75 km): 1. Dawid Gieracki (Chrobry) 1:37.07, 2. Norbert Banaszek (reprezentacja Polski), 3. Zaleśny, (...) 9. P. Soliński – wszyscy ten sam czas. VI etap (Zamość – Zamość, 145 km): 1. Mateusz Kazimierczak (Pogoń) 3:28.34, 2. Bartosz Rudyk (Stal), 3. Zaleśny (Tarnovia) obaj + 0.05.

Klasyfikacja generalna: 1. Gutek 15:57.31, 2. Gladysh + 0.57, 3. Zaleśny + 1.00, 4. Rudyk + 1.04, 5. Tuomey + 1.22, 6. Patryk Krzywda (Tarnovia) + 1.32. Klasyfikacja punktowa: 1. Zaleśny 91 pkt, 2. Gladysh 86 pkt, 3. Rudyk 79 pkt. Klasyfikacja górska: 1. Jakub Murias (Chrobry) 7 pkt, 2. Rudyk 5 pkt, 3. Dawid Adamczyk (Chrobry) 5 pkt. Klasyfikacja aktywnych: 1. Władysław Zubar (reprezentacja Ukrainy) 13 pkt, 2. Sebastian Matusiak (reprezentacja Polski) 6 pkt, 3. Damian Sławek (GKS Cartusia) 5 pkt. Klasyfikacja drużynowa: 1. Reprezentacja Polski 47:56.09, 2. Tarnovia + 7.25, 3. Reprezentacja Ukrainy na torze + 8.20, (...) 7. Pogoń I + 14.45, 9. Pogoń + 27.20.

Sukcesy pań

W jeździe indywidualnej na czas wchodzącej w skład cyklu Pucharu Polski świetnie spisały się zawodniczki Mayday Team Lublin. W Wiciu, gdzie odbywała się rywalizacja, najlepiej zaprezentowała się Olga Wronowska, która w żaczkach zajęła trzeciej miejsce. Ósmą lokatę wśród młodziczek wywalczyła Amelia Rusinek. Na tej samej pozycji wyścig juniorek młodszych ukończyła Wioleta Furtak.

Zabłocki piąty

Zawodnik Pogoni Mostostal Puławy, Bartłomiej Zabłocki, zajął piąte miejsce w jeździe indywidualnej na czas wchodzącej w skład Memoriału Joachima Halupczoka. 17-latek do zwycięzcy, Niemca Leona Heinschke stracił ponad minutę.