Młodzieżowa Euroliga zagości w Lublinie

W kwietniu wystartują zawody młodzieżowej Euroligi. Tego w naszym mieście jeszcze nie było. Co więcej, jedynie dwa inne miasta w Polsce wcześniej gościły te rozgrywki.

– Turniej miał zostać rozegrany w Rydze, ale dzięki naszym staraniom udało się go przenieść do Lublina – mówi Arkadiusz Pelczar, prezes TBV Startu. – Duże podziękowania należą się panu prezydentowi, bo bez wsparcia miasta nie udałoby się nam zorganizować tak dużej imprezy. To będzie świetna promocja dla Lublina i koszykówki, ale i poważny sprawdzian dla naszych młodych zawodników – dodaje szef czerwono-czarnych.

Zespół do lat 17 TBV Startu w ramach tych rozgrywek brał już udział w turniejach, które były rozgrywane w Mińsku i Wilnie. Lubelska impreza potrwa od 12 do 15 kwietnia, a wezmą w niej udział kluby z czterech państw: Łotwy, Litwy, Białorusi i Luksemburga.

– To będzie jeden z najmocniej obsadzonych turniejów młodzieżowych w tym roku. To wielkie osiągnięcie organizacyjne, tylko sześć drużyn w naszym kraju miało okazję rywalizować na tak wysokim poziomie – przekonuje Marek Lembrych, prezes Lubelskiego Związku Koszykówki. I dodaje, że miasto w ostatnich latach wykonało duży krok do przodu, jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą. – Jeszcze trzy lata temu w Lublinie nie było klasy sportowej. Teraz mamy ich 140 i to o różnych profilach – wyjaśnia Lembrych.

Kolejne emocje czekają nas w czerwcu. Wówczas zostanie rozegrana trzecia edycja Lublin Basket Cup. W tym przypadku Lublin odwiedzi osiem ekip z miast partnerskich: Iwano-Frankowsk i Dniepr (Ukraina), Brześć (Białoruś), Poniewież (Litwa), Alcara de Hernanes (Hiszpania), Nilufer (Turcja), Debreczyn (Węgry) oraz Nowy Sad (Serbia).

– Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w najbliższym czasie wielkim wydarzeniem sportowym w Lublinie nie będą wyłącznie młodzieżowe mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Zapraszamy wszystkich także na turnieje koszykarskie – mówi Krzysztof Komorski, zastępca prezydenta Lublina.

W międzyczasie drużyna TBV Startu weźmie jeszcze udział w zawodach, które odbędą się w Turcji. Mecze mają być rozgrywane w dniach 14-21 maja. – Dzięki tym imprezom możemy zachęcić młodzież do sportu i do koszykówki. Mecze stoją na wysokim poziomie, a wszystko będzie można obejrzeć bezpłatnie. Obecnie w naszym klubie trenuje 240 osób, a treningi również są darmowe – dodaje prezes Pelczar.