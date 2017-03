Opinie po meczu Motor - Cosmos, wyjazdowe mecze do obejrzenia na Arenie Lublin

Grzegorz Żyła (trener Cosmosu Nowotaniec)

– Przegraliśmy z lepszą drużyną. Motor był znacznie częściej przy piłce i miał sporo sytuacji. Rywale mogli zdobyć więcej goli, ale kto wie, jak potoczyłoby się to spotkanie, gdybyśmy wykorzystali sytuację sam na sam z 24 minuty. Szkoda, że Piotr Laskowski nie zdobył gola. Jesteśmy w trudnej sytuacji, ale będziemy walczyć. Naszym celem jest utrzymanie w III lidze.

Marcin Sasal (trener Motoru Lublin)

– Myślę, że kibice mogą być zadowoleni. Rozegraliśmy dobre spotkanie, graliśmy ofensywnie, stwarzaliśmy też sporo sytuacji. Goli powinno paść więcej, ale cieszymy się z tego co jest. Pracowaliśmy nad tym, żeby dobrze wchodzić w mecze i to nam się udało przeciwko Cosmosowi. Wiadomo, że rywale mieli swoje szanse po naszych stratach i nad tym będziemy musieli popracować. Bramkarz gości zasłużył na słowa pochwały, bo parę razy bronił w bardzo trudnych sytuacjach. Można podsumować, że inauguracja wypadła dobrze. Teraz przed nami kolejne cele, czyli wygrywanie najbliższych meczów na boiskach rywali. Czekają nas trzy wyjazdy z rzędu, co nie będzie łatwym zadaniem, ale przychodząc do Motoru wiedziałem, w jakie wchodzę buty i jesteśmy na to przygotowani.

Patryk Szysz (zawodnik Motoru Lublin)

– Cieszymy się ze zwycięstwa i tego, że przy okazji zachowaliśmy czyste konto. Ja też jestem zadowolony, że mogłem pomóc drużynie. Strzeliłem dwa gole, były sytuacje, żeby zdobyć więcej bramek, ale trzeba się cieszyć z tego co jest. Przed nami kolejne mecze i chociaż trudno będzie włączyć się do walki o awans jeszcze w tej rundzie, to będziemy się nadal o to starali.

NA ARENIE LUBLIN BĘDZIE MOŻNA OGLĄDAĆ WYJAZDOWE MECZE MOTORU

Dobra wiadomość dla wszystkich kibiców Motoru. Na Arenie Lublin będzie działać Perła Sport Pub. Co najważniejsze lokal ma pokazywać na żywo wszystkie wyjazdowe spotkania Motoru. Pierwszy już za tydzień, 18 marca przy okazji meczu w Jarosławiu z tamtejszy JKS. Przypomnijmy, że szkoleniowcem rywali jest doskonale znany w Lublinie były trener żółto-biało-niebieskich Mariusz Sawa. Pub ma być czynny w godz. 12-24, ale przewidzianych jest tylko 120 miejsc siedzących.