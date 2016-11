Opolanin – Stal Poniatowa 1:0. Derby dla zespołu trenera Janusza Deca

Przed meczem trudno było wskazać faworyta spotkania derbowego. Co prawda wyżej w tabeli plasował się zespół z Opola, którego dodatkowym atutem był status gospodarzy, ale Stal przed ostatnią serią gier mogła się pochwalić serią siedmiu wygranych z rzędu. - Przed meczem mieliśmy duży szacunek do Stali. Widzieliśmy że w poprzednich spotkaniach regularnie zdobywali punkty, ale wierzyliśmy we własne możliwości.– mówi trener Opolanina Janusz Dec

Sobotnie spotkanie bardzo dobrze ułożyło się dla gospodarzy. Już w 9 minucie po ładnej zespołowej akcji całego zespołu z Opola i ładnym podaniu na długi słupek piłkę do bramki Stali skierował Kamil Korecki. - Wygraliśmy spotkanie derbowe w pełni zasłużenie. Byliśmy lepsi pod względem piłkarskim. Co prawda nie stłamsiliśmy drużyny z Poniatowej, ale przez cały mecz mieliśmy pełną kontrolę nad tym co działo się na boisku. Przeciwnicy przez 90 minut nie stworzyli pod naszą bramką w zasadzie żadnego zagrożenia. My z kolei mieliśmy jeszcze sytuacji – opisuje szkoleniowiec drużyny z Opola.

- Szkoda tej porażki, bo na meczu pojawiło się naprawdę sporo kibiców. Popełniliśmy kilka błędów indywidualnych i rywale to wykorzystali. My z kolei nie bardzo mogliśmy im zagrozić, bo opolanin potem dobrze się bronił i starał się kontrolować wynik – przyznał po spotkaniu Jarosław Grajper trener Stali Poniatowa.

Gospodarze kończą więc rundę jesienną zwycięstwem. A jak ocenia ją szkoleniowiec Opolanina? - Naszą największą bolączką w tej rundzie była dość wąska kadra. Jednak 31 zdobytych punktów oceniam jako dobry wynik. Choć jak wiadomo, zawsze może być lepiej. Niemniej, mój zespół zasługuje na słowa uznania. Fajnie, że przy doświadczonych zawodnikach mogą rozwijać się młodzi perspektywiczni gracze – kończy trener Dec.

Opolanin Opole Lubelskie – Stal Poniatowa 1:0 (1:0)

Bramka: Korecki (9)

Żółte kartki: Kubiak, Nowak, Górniak – Pyda, Gąsiorowski, Węgorowski.

Opolanin: Jakóbczyk – Nowak, Górniak, Rożek (85. Walczyk), Szafrański, Korecki (85. Gasiński), Fliszkiwicz, Dajos, Kubiak, Stalęga, Rak (75. Bakalarz)

Stal: Rybarczyk – Orzeł (65. Charmast), Pyda, Węgorowski (85. Nowak), Pikuła, Radziejewski, Miazga (75. Samołyk), Wawer, Gąsiorowski, Parada (55. Kucharczyk), Czarnecki

Sędziował: Mirosław