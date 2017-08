Paweł Fajdek ze złotym medalem na Uniwersjadzie w Tajpej

W swojej najlepszej próbie 25-latek uzyskał odległość 79,16 metra. Aby wskoczyć na pierwsze miejsce Polak czekał jednak do trzeciej kolejki. Warunki w Tajpej nie były idealne, bo padający deszcz utrudniał rywalizację. Przekonał się o tym zawodnik Agrosu, który na dzień dobry posłał młot w siatkę. W kolejnej serii szału też nie było – 72,57. To dawało jednak reprezentantowi Biało-Czerwonych tylko trzecią lokatę.

Na szczęście trzeci rzut już nie rozczarował. 79,16 metra nie wystarczyło, żeby pobić rekord Ivana Tikhona, który wynosi 82,77 metra. I tak Fajdek ma jednak duże powody do radości. W końcu wygrał uniwersjadę już czwarty raz z rzędu. Najbliżej Polaka był Paweł Barejsza z Białorusi (77,98).

KOPRON MIAŻDŻY KONKURENCJĘ

Najmniejszych problemów z uzyskaniem przepustki do finału konkursu rzutu młotem pań nie miała Malwina Kopron z AZS UMCS. Wychowanka Wisły Puławy od razu w pierwszej kolejce mogła się pochwalić świetnym rezultatem 73,01, do którego w ogóle nie zbliżyła się żadna z rywalek. Druga zawodniczka po eliminacjach traciła do Polki niemal pięć metrów. Druga z Biało-Czerwonych, Joanna Fiodorow także wystąpi w finałowej rozgrywce. W swojej najlepszej próbie uzyskała wynik 67,23.