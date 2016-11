Ubiparip może zagrać z Ruchem. Bilety w kasach

Przerwa na mecze reprezentacji nie mogła przyjść w lepszym momencie dla piłkarzy Górnika Łęczna. Po dwóch kolejnych porażkach zielono-czarni potrzebowali spokojnego treningu, żeby odbudować się i znów zacząć punktować.

– Jest wiele aspektów, nad którymi pracowaliśmy. Najważniejszym zadaniem było uszczelnienie defensywy, bo przez większość rundy wyglądało to bardzo dobrze, ale w ostatnich trzech meczach straciliśmy siedem goli. Oprócz tego przeciwnicy stworzyli sobie też mnóstwo sytuacji, których nie wykorzystali. Zbyt łatwo pozwoliliśmy ich na dochodzenie do nich i to jest element, który w kolejnych spotkaniach za wszelką cenę musimy poprawić – mówi skrzydłowy klubu z Łęcznej Grzegorz Bonin.

Coraz lepiej wygląda sytuacja kadrowa. Do treningów z kolegami wrócił już Vojo Ubiparip, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na mecz z Ruchem. Bartosz Śpiączka odzyskał pełną dyspozycję po kontuzji, a Nika Dżalamidze nadrobił większość zaległości treningowych.

– Mam nadzieję, że chłopaki nam pomogą. Na pewno mają głód piłki i zrobią wszystko, żeby pokazać, że mogą być dla nas wzmocnieniem. Bez względu na to, czy zagrają od początku, czy wejdą z ławki. Trener będzie miał większe pole manewru przy wyborze składu i później przy ewentualnych roszadach. Wszyscy trzej to wartościowi zawodnicy i bardzo na nich liczymy – zapewnia Bonin.

32-latek to jeden z niewielu graczy, którzy mogą być pewni miejsca w wyjściowej jedenastce. Po dwóch porażkach trener Andrzej Rybarski prawdopodobnie dokona kilku zmian. Niemal na pewno miejsce na prawej stronie straci Paweł Sasin, który zawiódł w ostatnim meczu z Wisłą Kraków. Do podstawowego składu może wrócić Łukasz Mierzejewski. Jeśli szkoleniowiec zdecyduje się posadzić na ławce Macieja Szmatiuka, kolejną szansę dostanie Aleksander Komor lub Radosław Pruchnik. Do gry od początku gotowi będą już także wspomniani Śpiączka oraz Dżalamidze.

Na Ruch od złotówki

Trwa przedsprzedaż biletów na sobotnie spotkanie Górnika Łęczna z Ruchem Chorzów (początek o godz. 15.30). Wejściówki są dostępne w kasach Areny Lublin. Do piątku w godz. 15-18, a w sobotę w godz. 10-16.30. Można kupować je także w salonikach prasowych Kolportera oraz w Internecie na stronie bilety.gornik.leczna.pl. Ceny zaczynają się od 1 zł (bilet dla dziecka do 13 roku życia z kartą kibica). Wejściówki ulgowe to koszt między 13 i 35 zł, a normalne – 25-70 zł. Każdy posiadacz karty kibica otrzymuje pięć złotych rabatu, a dzieci do lat pięciu wchodzą za darmo. Przychodząc na mecz z dzieckiem do 13 roku życia można otrzymać dodatkowo 25 procent rabatu na zakup wszystkich biletów. Promocje łączą się.