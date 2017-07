Bruk Bet Termalika – Górnik 5:1. Śpiączka przypomniał się byłym kolegom

Dla łęcznian był to trzeci przedsezonowy sparing i drugi w którym musieli uznać wyższość rywala.

Wcześniej Górnik zmierzył się z Polesiem Kock (wygrana 4:1) i Wisłą Płock (porażka 0:1). W planach było także towarzyskie spotkanie przeciwko Stali Stalowa Wola, ale wobec braku zawodników z ważnymi kontraktami sparing ten został odwołany. Jednak w środę nic nie stanęło już na przeszkodzie i zielono-czarni zmierzyli się w Woli Chorzelowskiej z Bruk Bet Termaliką Nieciecza.

W pierwszym składzie łęczyńskiej jedenastki wyszli zawodnicy, którzy w ostatnich dniach podpisali nowe umowy z klubem, a w zeszłym sezonie reprezentowali Górnika w ekstraklasie. Do nich dołączony został nowy nabytek Arkadiusz Kasperkiewicz oraz młody i perspektywiczny napastnik Patryk Szysz, który ostatnio był wypożyczony do lubelskiego Motoru. Całość uzupełnili czterej gracze testowani.

Spotkanie lepiej rozpoczęło się dla „Słoników”. Już w 7 Sergiusza Prusaka pokonał Samuel Stefanik i otworzył wynik spotkania. Jednak tuż przed upływem 30 minuty do wyrównania doprowadził Dariusz Jarecki. Łęcznianie nie cieszyli się jednak długo z remisu bo w 34 minucie na listę strzelców wpisał się były gracz Górnika Bartosz Śpiączka i do przerwy o jednego gola lepsi byli piłkarze trenera Mariusza Rumaka.

Po zmianie stron w bramce Górnika pojawił się Dawid Smug. Zmiany nastąpiły także wśród graczy testowanych. Do bramki trafili jednak zawodnicy Termaliki. W 69 minucie po raz drugi na listę strzelców wpisał się Śpiączka i potwierdził, że warto było wykupić go z Łęcznej. To nie był jednak koniec strzeleckich popisów „Słoników”. W 83 minucie gola na 4:1 zdobył Łukasz Piątek, a trzy minuty później wynik meczu na 5:1 ustalił Martin Miković.

Do rozpoczęcia rozgrywek Nice I ligi zielono-czarni mają w planach rozegranie jeszcze czterech gier kontrolnych. W najbliższą sobotę Górnik ma zmierzyć się u siebie z Pogonią Siedlce. Kolejnymi przeciwnikami łęcznian mają być: Motor Lublin (12 lipca), Radomiak (19 lipca) i Maccabi Netanya (22 lipca). Z kolei pierwszy mecz nowego sezonu łęcznianie rozegrają na wyjeździe. W sobotę 29 lipca ich rywalem będzie beniaminek, zespół Odry Opole.

Bruk Bet Termalica Nieciecza – Górnik Łęczna 5:1 (2:1)

Bramki: Stefanik (7), Śpiączka (34, 69), Piątek (83), Miković (87) – Jarecki (29)

Bruk Bet: Mucha – Słaby, Putiwcew, Kupczak, Fryc – Miković, Piątek, Jovanović, Stefanik (46 Gutkovskis), Guba (15 Wróbel, 68 Misak) – Śpiączka.

Górnik: Prusak (46 Smug) – Kasperkiewicz, Pitry, zawodnik testowany I, zawodnik testowany II – zawodnik testowany III., Bonin, Tymiński, Sasin, Jarecki – Szysz. Od 46. minuty grał zawodnik testowany IV.