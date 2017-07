Wzmocnienie ataku Wisły Pulawy

Konrad Nowak zamienił Wisłę na Motor, ale drużyna z Puław nie czekała za długo, żeby ogłosić drugi transfer przed startem nowego sezonu. Do zespołu trenera Adama Buczka dołączył Robert Hirsz. Co najważniejsze, to napastnik, a właśnie z atakiem Duma Powiśla miała ostatnio spore problemy