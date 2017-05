Avia przegrała z ostatnią w tabeli Wierną Małogoszcz 2:3

To była świetna okazja na przełamanie złej passy. Avia grała w końcu z ostatnią w tabeli Wierną Małogoszcz, która nie ma już szans na pozostanie w III lidze. Niestety, żółto-niebiescy przedłużyli fatalną serię meczów bez wygranej aż do dziewięciu. To Wierna wygrała w piątek 3:2