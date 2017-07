Chełmianka lepsza od Podlasia Biała Podlaska

W Białej Podlaskiej można było obejrzeć ciekawe zawody. Chełmianka prowadziła do przerwy 2:0. Najpierw po stałym fragmencie głową piłkę do siatki posłał Piotr Chodziutko. Wynik poprawił Hubert Kotowicz strzałem w krótki róg. Wydawało się, że biało-zieloni wszystko mają pod kontrolą, ale bialczanie doprowadzili do remisu. Pomógł w tym nieco młody bramkarz przeciwnika. Szymon Niemczuk próbował... kiwać napastnika rywali, ale wyszło zupełnie inaczej, niż się spodziewał. Dał sobie odebrać piłkę i Sebastian Czapski trafił na 1:2. W końcówce Mariusz Łukasiewicz doprowadził do remisu, ale ekipa z Chełma zdążyła zadać jeszcze dwa ciosy. Daniel Chariasz uderzył celnie zza szesnastki, a po akcji Przemysława Banaszaka rezultat ustalił Mateusz Kompanicki.

Sparing był okazją, żeby szkoleniowcy obu ekip mogli zrobić przegląd kadr swoich drużyn. Po stronie Podlasia wystąpiło aż siedmiu testowanych graczy. Trenerzy Artur Bożyk i Dariusz Banaszuk dali za to pograć przede wszystkim piłkarzom, którzy nie spędzili zbyt wielu minut na boisku przy okazji występów w Pucharze Polski. Na pewno minusem po stronie beniaminka III ligi jest uraz Damiana Kopruchy, który wylądował po meczu w szpitalu z powodu kontuzji stopy. Wygląda na to, że 23-latka czeka dłuższa przerwa.

– Graliśmy na dobrym boisku, mecz był ciekawy, a co najważniejsze wszyscy mieli okazję pojawić się na boisku. Jesteśmy też zadowoleni z postawy chłopaków. Szkoda tylko kontuzji Damiana Kopruchy – mówi Dariusz Banaszuk, drugi trener Chełmianki.

Wiadomo już, że trener Miłosz Storto nie będzie miał w nowych rozgrywkach do dyspozycji Siergieja Krykuna. Ukrainiec zagra w Garbarni Kraków, czyli drużynie beniaminka II ligi. W środę nie wystąpił jeszcze Maciej Wojczuk, ale są szanse, że jednak wróci do Białej Podlaskiej.

Podlasie Biała Podlaska – Chełmianka Chełm 2:4 (0:2)

Bramki: Czapski (68), Łukasiewicz (86) – Chodziutko (20), Kotowicz (35), Chariasz (88), Kompanicki (90).

Podlasie: Zagórski – Chudoowslki, Łakomy, Pyrka, Andrzejuk, Syryjczyk, Dmitruk, Kosieradzki i trzech zawodników testowanych oraz Antoszczuk, Skrodziuk, Nieścieruk, Łukasiewicz, Wieliczuk, Oleszczuk, Czapski i czterech zawodników testowanych.

Chełmianka: Niemczuk – Chodziutko, Kowalczyk, J. Niewęgłowski, D. Niewęgłowski, Chariasz, Jabkowski, Koprucha, Kotowicz, Koszel, Budzyński oraz Maliszewski, Kobiałka, Uliczny, Banaszak, Kompanicki.

TRENING STRZELECKI AVII ŚWIDNIK

W innym środowym spotkaniu kontrolnym Avia Świdnik ograła występującą w Centralnej Lidze Juniorów drużynę Resovii 7:0. Trener Jacek Ziarkowski zgodnie z planem miał do dyspozycji Piotra Piorowskiego. I wszystko wskazuje na to, że uda się pozyskać zawodnika z Motoru Lublin. Zagrał również Damian Maluga. To 22-latek, który ostatnią rundę spędził na wypożyczeniu z Puszczy Niepołomice do Cosmosu Nowotaniec. W III lidze zaliczył cztery występy. – Jesteśmy zdecydowani na tego zawodnika i wstępnie doszliśmy już nawet do porozumienia – wyjaśnia trener Ziarkowski.

Avia Świdnik – Resovia CLJ 7:0 (2:0)

Bramki: Skowroński 3, Białek, Olszak, Mroczek, Czułowski.

Avia: Piotrowski – Barański, Wrzesiński, Orzędowski, Młynarski, Czułowski, Maluga, Nowak, Olszak i dwóch zawodników testowanych oraz Skowroński, Białek, Kazubski, Wołos, Piekarski i dwóch zawodników testowanych.