Chełmianka - Orlęta Spomlek 2:0. Dobry mecz wicelidera

Wynik w 24 minucie otworzył Mateusz Kompanicki. Swoje cegiełki do pierwszego gola dołożyli jednak także: Przemysław Banaszak i Mateusz Olszak. Ten pierwszy odebrał piłkę rywalom, a popularny „Oli” wypatrzył Kompanickiego, który wpadał w pole karne i z 15 metrów świetnie uderzył na bramkę.

Po zmianie stron drugiego gola dla biało-zielonych strzelił Olszak. Jego pierwszą próbę bramkarz rywali zdołał odbić, ale przy drugiej był już bezradny. Trener Bożyk nie mógł skorzystać z kontuzjowanych: Aleksieja Pritulaka i Przemysława Kwiatkowskiego. Nieobecni byli oczywiście także: Hubert Kotowicz i Paweł Jabkowski. Ten duet także ma problemy ze zdrowiem. W Chełmie ciągle rozglądają się też za wzmocnieniami, ale na razie nic z tego nie wychodzi.

– To był dobry mecz w naszym wykonaniu, jestem zadowolony. Podejmowaliśmy sporo dobrych decyzji, potrafiliśmy wykazać się kreatywnością w konstruowaniu akcji. Mogę powiedzieć, że wiele celów, które zakładaliśmy na to spotkanie udało się zrealizować. Może zabrakło jedynie większej szybkości w operowaniu piłką, ale to jeszcze przyjdzie – ocenia Artur Bożyk.

Damian Panek po raz kolejny nie mógł być zadowolony z postawy swojej drużyny. Trudno się jednak dziwić, że ekipa z Radzynia Podlaskiego ma problemy. W zimie w drużynie doszło do rewolucji. W sobotę w podstawowym składzie pojawiło się czterech nowych graczy, w tym po raz pierwszy Maksymilian Brzosko. 20-latek jest pomocnikiem i wychowankiem Legii Warszawa. Grał też w Polonii Warszawa, Jagielloni II Białystok, a ostatnio był graczem Znicza Pruszków. W poprzednim sezonie zagrał nawet kilkanaście minut w I lidze. Ostatnio występował jednak w rezerwach Znicza.

Chełmianka Chełm – Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski 2:0 (1:0)

Bramki: Kompanicki (24), Olszak (66).

Chełmianka: Drzewiecki – Wołos, J. Niewęgłowski, Chodziutko, D. Niewęgłowski, Banaszak, Piekarski, Uliczny, Kompanicki, Budzyński, Olszak oraz Szymkowiak, Kowalczyk, Maliszewski, Chariasz, Koszel.

Orlęta: Nowacki – Ciborowski, Kiczuk, Zarzecki, Szymala, Kaganek, Krawczyk, Puton, Kot, Brzosko, Demianiuk oraz Stężała, Lipiński, Panufnik, Papikjan, Korolczuk, Rycaj.