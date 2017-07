Chełmianka w sobotę zagra w Pucharze Polski z Rozwojem Katowice

Zespół z Chełma ma za sobą bardzo dobry sezon. W cuglach wygrał IV ligę ponosząc ledwie dwie porażki. Zdobył też Puchar Polski na szczeblu województwa ogrywając po drodze trzecioligowców: Orlęta Radzyń Podlaski i Motor Lublin. Dzięki temu gra teraz w centralnej fazie rozgrywek.

Biało-zieloni w lecie jeszcze odmłodzili kadrę, bo pożegnali się z tymi najbardziej doświadczonymi: Mateuszem Krzyżakiem i Damianem Falisiewiczem. W ich miejsce przyszli młodzieżowcy z Motoru: Michał Kowalczyk, Przemysław Koszel, czy Piotr Chodziutko. Niewiele starszy jest także sprowadzony z Lewartu Lubartów Dawid Niewęgłowski.

– Podchodzimy do meczu z Rozwojem, jak najbardziej poważnie. Chcemy wygrać, bo przyjazd do Chełma pierwszoligowca, to naprawdę byłaby świetna sprawa dla kibiców i fajny sprawdzian dla chłopaków – wyjaśnia Artur Bożyk. I przyznaje, że wygrana w sobotę dałaby jego młodemu zespołowi dużo pozytywnej energii. – To pozwoliłoby scalić grupę, bo mamy kilku nowych chłopaków w drużynie. Średnia wieku nieznacznie przekracza teraz 22 lata, dlatego koncentrujemy się na tym, żeby dalej się rozwijać.

Jeżeli trafi się jeszcze jakaś okazja, to w Chełmie mile widziany byłby przede wszystkim obrońca. – Niby zamknęliśmy już kadrę, ale wiadomo, że do zamknięcia okienka zostało jeszcze sporo czasu. Nie wykluczam, że jeżeli pojawiłby się na horyzoncie jakiś ciekawy, młody i zdolny gracz, to nie wykluczamy jeszcze jednego transferu. Oczywiście chodzi o kogoś do formacji defensywnych – wyjaśnia szkoleniowiec biało-zielonych, który zapewnia, że działaczom uda się zgłosić na czas wszystkich nowych graczy i w sobotę będą oni do dyspozycji.

Rozwój przeszedł w ostatnich tygodniach prawdziwą rewolucję kadrową. Z drużyny odeszło już aż 17 zawodników. Na razie do ekipy z Katowic dołączyło dziewięciu nowych graczy. Trenerem jest Marek Koniarek. W trzech dotyczhasowych sparingach jego podopieczni pokonali LZS Piotrówka 1:0, a później przegrywali z Ruchem Chorzów 0:3 i Górnikiem Zabrze 0:4. Kadra opiera się przede wszystkim na młodzieży, ale jest też kilku bardziej doświadczonych zawodników, jak chociażby testowany ostatnio przez Górnika Łęczna Michał Czekaj.