Czas pożegnań w Avii Świdnik. Druga szansa Dykija i Piekarskiego

Już wcześniej było wiadomo, że z drużyny odejdzie dwóch doświadczonych zawodników. W trakcie rozgrywek do rezerw występujących w klasie A zostali przesunięci: Łukasz Gieresz i Michał Maciejewski. Obaj nie założą już żółto-niebieskiej koszulki.

Taki sam los spotkał Wojciecha Białka, ale z nim działacze i sztab szkoleniowy jeszcze będą rozmawiać. – Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale rzeczywiście spotkamy się z Wojtkiem – przyznaje popularny „Ziaro”. I dodaje, że mimo wielu roszad w kadrze trzon drużyny ma zostać ten sam. – Chcemy, żeby kilku ważnych chłopaków nadal występowało w Avii. Dodatkowo prowadzimy mnóstwo rozmów z różnymi zawodnikami. Na pewno przeprowadzimy też sporo testów, żeby wybrać najlepszych.

Na dzień dzisiejszy pewne jest, że z klubu odejdą również: Michał Jeleniewski, Kamil Starok, Jakub Sołdecki, Wiktor Bogusz, czy Rafał Feret. W końcówce sezonu szansę dostawał 20-letni wychowanek Maciej Kot, ale i dla niego nie będzie raczej miejsca w kadrze, bo zawodnik zdecydował się wyjechać z Polski.

Zostają sprowadzeni zimą z Motoru Iwan Dykij i Piotr Piekarski. – Obaj mają ważne kontrakty. Nie zgłaszali też chęci odejścia. Na pewno muszą jednak dać z siebie więcej, niż w tej pierwszej rundzie. Muszą zmienić nie tyle podejście, co wyeliminować, to co było złe w ich grze. Naprawdę stać ich na więcej i wierzę, że pokażą to w nowym sezonie – wyjaśnia trener Ziarkowski.

Kto może trafić do ekipy ze Świdnika? Na pewno sprawdzany będzie Jakub Bednara, który ostatnio grał na zasadzie wypożyczenia w Lubliniance. Na testach ma się też pojawić duet zawodników z Powiślaka Końskowola: Jakub Wankiewicz i Sebastian Gołębiowski. Mówiło się także o transferze Jurija Perina z Łady Biłgoraj. – Na razie nic konkretnego nie mogę powiedzieć. Prowadzimy dużo rozmów i trzeba poczekać na ich finał – zapewnia szkoleniowiec Avii.

Jacy piłkarze mogą w ogóle wzmocnić zespół? Bardziej doświadczeni, czy jednak tacy na dorobku? – Chcemy odpowiednio zbilansować kadrę. Nie nastawiamy się, że sprowadzimy tylko takich zawodników, czy takich. Chcemy kogoś z doświadczeniem, już o uznanej marce, ale i młode wilczki, które będą napędzać zespół. Przed nami dużo pracy – dodaje „Ziaro”.