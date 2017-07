Motor dopina kadrę i wzmacnia linię pomocy

Korczakowski jest wychowankiem Kosy Konstancin Jeziorna, z której następnie przeniósł się do młodzieżowego zespołu Legii Warszawa. Ostatnio był zawodnikiem czwartoligowego MKS Piaseczno.

Piłkarz mierzy 184 cm wzrostu i waży 74 kg. Zawodnik przebywał w Motorze na testach od początku letniego okresu przygotowawczego. Prezentował się na tyle dobrze, że działacze Motoru postanowili podpisać z nim umowę. – Cieszę się, że trener Marcin Sasal i prezes Leszek Bartnicki obdarzyli mnie zaufaniem. Motor Lublin to duży krok do przodu w mojej karierze. Będę ciężko pracował, by razem z zespołem osiągnąć wspólny cel, jakim jest awans do II ligi – powiedział po parafowaniu kontraktu zawodnik.

Korczakowski wystąpił w sparingu przeciwko Górnikowi Łęczna i zaprezentował się z dobrej strony. Z kolei w minioną sobotę w sparingu przeciwko Hetmanowi Zamość zdobył pierwszego gola w barwach nowego klubu. 18-latek popisał się kapitalnym strzałem sprzed pola karnego nie dając żadnych szans bramkarzowi rywali.

Zespół trenera Marcina Sasala przygotowuje się do inauguracji sezonu w III lidze. Lublinianie w najbliższą sobotę rozegrają kolejny mecz kontrolny. Tym razem ich rywalami będzie zespół Legii II Warszawa.