Wygrana Orląt i Chełmianki, porażka Podlasia

To była znakomita inauguracja sezonu w wykonaniu graczy z Radzynie Podlaskiego. Grające u siebie Orlęta pokonały zespół z Jarosławia aż 5:0. Już w 4 minucie na listę strzelców wpisał się Paweł Myśliwiecki, a minutę później na 2:0 podwyższył Piotr Zmorzyński. Gospodarze szybko opanowali więc sytuację na boisku i dążyli do zdobycia kolejnych bramek. W 20 minucie z rzutu karnego nie pomylił się Rafał Borysiuk, a dwie minuty przed przerwą drugi raz do siatki trafił Myśliwiecki.

Po przerwie gospodarze dołożyli kolejne trafienie. Tym razem w 66 minucie z gola cieszył się Karol Kalita i zespół z Radzynia został liderem po pierwszej kolejce.

Orlęta Radzyń Podlaski – JKS 1909 Jarosław 5:0 (4:0)

Bramki: Paweł Myśliwiecki (4, 43), Zmorzyński (5), Borysiuk (20-karny), Kalita (66)

Z wygranej cieszyła się także Chełmianka. Zespół trenera Artura Bożyka pokonał u siebie MKS Trzebinia/Siersza 2:0. Bohaterem spotkania okazał się Aleksiej Pritulak, który najpierw pokonał bramkarza gości z gry w 32 minucie, a końcówce pierwszej połowy skutecznie wykonał rzut karny.

Chełmianka – MKS Trzebinia Siersza 2:0 (2:0)

Bramki: Pritulak (32, 45+3)

Pierwszy mecz sezonu nie wyszedł natomiast Podlasiu Biała Podlaska. Zespół trenera Miłosza Storto uległ na wyjeździe Resovii aż 0:4. W 10 minucie piłkę do własnej bramki skierował Mateusz Łakomy i do przerwy wynik nie uległ już zmianie. Gospodarze ruszyli do ataku po przerwie. W 50 minucie na 2:0 podwyższył Szymon Kaliniec. 17 minut później gola zdobył Daniel Hass, podłamanych gości w końcówce dobił jeszcze Dawid Bieniasz

Resovia – Podlasie Biała Podlaska 4:0

Bramki: Łakomy (10-samobójcza), Kaliniec (50), Hass (67), Bieniasz (85)