Lewy pojedzie do Stambułu. Dwa szlagiery w 1/8 finału Ligi Mistrzów

W poniedziałek w Nyonie rozlosowano pary 1/8 finału Ligi Mistrzów i 1/16 finału Ligi Europy. I już na tej fazie dojdzie do dwóch przedwczesnych finałów – Real Madryt zagra z Paris Saint Germain, a Chelsea zmierzy się z FC Barceloną. Z kolei Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie zmierzy się z Besiktasem Stambuł

Tegoroczne rozgrywki na Starym Kontynencie są niezwykle interesujące. Już w fazie grupowej doszło do kilku znakomitych pojedynków legendarnych drużyn, a w 1/8 finału seria ta będzie kontynuowana. Za najciekawszy dwumecz należy uznać starcie Realu Madryt i Paris Saint Germain. Tym samym będzie to pojedynek Cristiano Ronaldo z Neymarem. Real zajął drugie miejsce w swojej grupie dając się wyprzedzić Tottenhamowi, a paryżanie lepszym bilansem wyprzedzili Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego. Oba zespołu są naszpikowane gwiazdami i trudno wskazać faworyta tego starcia. Co prawda Real jest zdecydowanie bardziej doświadczoną drużyną na arenie międzynarodowej, ale zespół Unaia Emerego ma chrapkę na końcowy tryumf.

Równie ciekawie zapowiada się mecz Chelsea z FC Barceloną. Spotkania obu zespołów na przestrzeni lat obrosły już legendą. Kibice obu drużyn doskonale je pamiętają. W 2005 roku oba zespoly mierzyły się na tym samie etapie rozgrywek. Barcelona wygrała u siebie 2:1, ale The Blues na Stamford Bridge zwyciężyli 4:2 i awansowali dalej. Z kolei w 2009 roku w półfinałowym dwumeczu lepsi okazali się Katalończycy. Po bezbramkowym remisie w Hiszpanii na Wyspach padł remis 1:1 i tym samym awans padł łupem Barcelony, która w finale inny angielski zespół Manchester United.

Wracając do Bawarczyków, to mogą oni mówić o dobrym losowaniu. Lewandowski i spółka uniknęli potęg i zmierzą się z rewelacją rozgrywek – Besiktasem Stambuł. Zespół z Turcji jak burza przeszedł przez fazę grupową i zapewnił sobie awans do fazy play-off jeszcze przed ostatnią kolejką. Wydaje się jednak, że teraz Ricardo Quaresma i spółka mają zdecydowanie mniej szans na awans. Pewne jest, że kluczowe dla tego dwumeczu może okazać się starcie w Stambule.

Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów: Juventus Turyn – Tottenham Hotspur * FC Basel – Manchester City * FC Porto – Liverpool * Sevilla – Manchester United * Real Madryt – Paris Saint Germain * Szachtar Donieck – AS Roma * Chelsea – Barcelona * Bayern Monachium – Besiktas Stambuł.

Pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów zostaną rozegrane 13 i 14 lutego oraz 20 i 21 lutego, a rewanże 6 i 7 marca oraz 13 i 14 marca 2018 roku.