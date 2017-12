Liga Mistrzów. Piotr Zieliński z golem, ale Napoli odpada

Najwięcej bramek padło na Anfield Road gdzie zespół trenera Jurgena Kloppa podejmował Spartak Moskwa. Przed meczem oba zespoły miały szanse na awans, choć w zdecydowanie lepszym położeniu była drużyna z miasta Beatlesów. I już w pierwszych minutach gospodarze pokazali niezwykłą siłę. W 4 i 15 minucie na listę strzelców wpisał się Coutinho, a cztery minuty później na 3:0 podwyższył Firmino i Spartak był na kolanach. Po zmianie stron hattricka skompletował Coutinho, a dwa gole zdobył Mane. To nie był jednak koniec, bo w samej końcówce wynik meczu ustalił Salah i tym sposobem Liverpool zajął pierwsze miejsce w grupie E. Za zespołem z Wysp uplasowała się Sevilla, która zremisowała 1:1 z Mariborem.

Apetyt na awans miało także Napoli. Zespół spod Wezuwiusza musiał jednak pokonać na wyjeździe Feyenoord i liczyć na to, że Szachtar Donieck nie da rady Manchesterowi City. I już w 2 minucie bramkę dla włoskiego zespołu zdobył Piotr Zieliński. Niestety, były to dobre złego początki bo potem do głosu doszli gospodarze. W 33 minucie do remisu doprowadził Jorgensen, a w doliczonym czasie gry St. Juste zapewnił ekipie z Holandii pierwszą wygraną w tegorocznych rozgrywkach.

Nie tylko Piotr Zieliński w środę wpisał się na listę strzelców. W starciu AS Monaco z FC Porto do siatki trafił także Kamil Glik pewnie egzekwując rzut karny. Gol Polaka jednak niewiele dał, bo zespół z Księstwa przegrał aż 2:5 i zajął ostatnie miejsce w grupie.

Grupa E: Liverpool – Spartak Moskwa 7:0 (Coutinho 4-karny, 15, 50, Firmino 19, Mane 47,76, Salah 86) * Maribor – Sevilla 1:1 (Tavares 10 – Ganso 75).

Liverpool 6 12 23-6 Sevilla 6 9 12-12 Spartak 6 6 9-13 Maribor 6 3 3-16

Grupa F: Feyenoord Rotterdam – SSC Napoli 2:1 (Jorgensen 33, St Juste 90 – Zieliński 2) * Szachtar Donieck – Manchester City 2:1 (Bernard 26, Ismaily 32 – Aguero 90).

Manchester City 6 15 14-5 Szachtar 6 12 9-9 Napoli 6 6 11-11 Feyenoord 6 3 5-14

Grupa G:RB Lipsk – Besiktas Stambuł 1:2 (Keita 86 – Negredo 10-karny, Talisca 90) * FC Porto – AS Monaco 5:2 (Aboubakar 9, 33, Brahimi 45, Telles 65, Sorares 88 – Glik 61-karny, Falcao 78).

Besiktas 6 14 11-5 Porto 6 10 15-10 Lipsk 6 7 10-11 Monaco 6 2 6-16

Grupa H: Real Madryt – Borussia Dortmund 3:2 (Mayoral 8, Ronaldo 12, Vazquez 81 – Aubameyang 43, 48) * Tottenham Hotspur – APOEL Nikozja 3:0 (Llorente 20, Heung-Min 37, N'Koudou 80).