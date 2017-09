Liga Mistrzów. Wygrana Realu, gol Milika

„Koguty” bardzo dobrze rozpoczęły spotkanie bo już w 4 minucie Son Heung Min wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Goście wyrównali w 11 minucie za sprawą Andriya Yarmolenko, ale chwilę później na 2:1 trafił Harry Kane i do przerwy wynik nie uległ zmianie. W drugiej połowie kibicom przyszło czekać na kolejnego gola do 60 minuty. Wtedy to po raz drugi na listę strzelców wpisał się Kane i zapewnił drużynie z Londynu wygraną.

Zdecydowanie mniej emocji było w Madrycie gdzie tamtejszy Real rozprawił się z Apoelem Nikozja. „Królewscy” prowadzili już od 12 minuty po strzale Cristiano Ronaldo. Portugalczyk tego wieczora miał chrapkę na kolejne bramki i po przerwie nadal szukał swoich szans. Po jednym z jego strzałów piłka odbiła się od poprzeczki i spadła na linię bramkową. Niepocieszony tym obrotem spraw napastnik powetował sobie pechowe uderzenie w 51 minucie wykorzystując rzut karny podyktowany za zagranie ręką jednego z obrońców rywala. A dziesięć minut później gości dobił Sergio Ramos popisując się efektownym strzałem z przewrotki.

Po wtorkowym trafieniu Roberta Lewandowskiego w środowy wieczór gola w Lidze Mistrzów zdobył kolejny reprezentant Polski. Chodzi o Arkadiusza Milika, który w 72 minucie wykorzystał rzut karny w starciu jego Napoli przeciwko Szachtatowi Donieck. Niestety, gol Polaka niewiele dał ekipie spod Wezuwisza, bo Taison i Facundo Ferreyra zdobyli po bramce i trzy punkty zgarnął zespół z Ukrainy.

Wyniki środowych meczów Ligi Mistrzów:

FC Porto – Besiktas 1:3 (Tosic 21-samobójcza, Talisca 13, Tosun 28, Babel 86)

Feyenoord – Manchester City 0:4 (Stones 2, 63, Aguero 10, Gabriel Jesus 25)

Liverpool – Sevilla 2:2 (Firmino 21, Salah 37 – Ben Yedder 5, Correa 72)

Maribor – Spartak Moskwa 1:1 (Bohar 85 – Samedov 59)

RB Lipsk – AS Monaco 1:1 (Forsberg 33 – Tielemans 34)

Real Madryt – Apoel Nikozja 3: 0 (Ronaldo 12, 51, Ramos 61)

Szachtar Donieck – SSC Napoli 2:1 (Taison 15, Ferreyra 58 – Milik 72-karny)

Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund 3:1 (Son Heung Min 4, Kane 15, 60 – Yarmolenko 11)