Liga Mistrzów. Sevilla wygrywa na Old Trafford!

W Andaluzji lepsze wrażenie sprawiali gospodarze, ale przez 90 minut nie byli w stanie zdobyć gola. Dlatego przed rewanżem eksperci typowali, że zespół Jose Mourinho wykorzysta atut własnego boiska i zwycięży. Tymczasem w pierwszej połowie gospodarze nie byli w stanie zdobyć gola. A po przerwie do ataku ruszyli goście. I w 74 minucie Ben Yedder dał prowadzenie Sevilli. Cztery minuty później na trybunach zapanowała prawdziwa konsternacja bo ten sam zawodnik podwyższył na 2:0. „Czerwone Diabły” starały się walczyć do końca i w 84 minucie Romelu Lukaku zdobył gola kontaktowego, ale to było wszystko na co było stać zespół z Wysp Brytyjskich we wtorkowy wieczór

W drugim meczu AS Roma pokonała na Stadio Olimpico Szachtar Donieck 1:0 i również zameldowała się w najlepszej ósemce. Do przerwy gole nie padły, ale w 52 minucie Edun Dzeko wykorzystał znakomite podanie od Kevina Strootmana i technicznym strzałem wyprowadził rzymian na prowadzenie. Kilka minut później Dzeko mógł trafić po raz kolejny, ale tym razem jego mierzony strzał sprzed pola karnego minął bramkę ekipy z Doniecka. Szachtar w końcówce starał się doprowadzić od remisu, ale gdy już przedostał się pod pole karne Romy brakowało decyzji o strzale i wynik się już nie zmienił.

Manchester United – Sevilla 1:2 (0:0)

Bramki: Lukaku (84) – Ben Yedder (74,78)

Żółte kartki: Ever Banega, Joaquin Correa, Pablo Sarabia.

Manchester: de Gea – Valencia (77 Mata), Bailly, Smalling, Young, Fellaini (60 Pogba), Matić, Rashford, Lingard (77 Martial), Sanchez, Lukaku.

Sevilla: Rico – Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero, Banega, N'Zonzi, Sarabia, Vazquez (87 Pizarro), Correa (89 Geis), Muriel (72 Ben Yedder).

Pierwszy mecz 0:0, awans: Sevilla

AS Roma – Szachtar Donieck 1:0 (0:0)

Bramka: Dzeko (52)

Żółte kartki: Florenzi, Manolas – Stepanenko, Fred, Ferreyra.

Czerwona kartka: Ordeć (79)

Roma: Alisson – Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov – Nainggolan, De Rossi, Strootman – Under (65 Gerson), Dzeko (89 El Shaarawy), Perotti.

Szachtar: Piatow – Butko, Ordeć, Rakicki, Ismaily – Fred, Stepanenko (74 Patrick) – Marlos (82 Dentinho), Taison, Bernard – Facundo Ferreyra.

Pierwszy mecz 1:2, awans: Roma