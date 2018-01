Reprezentacja Polski zagra w Lublinie

W 2017 roku Lublin gościł młodzieżową reprezentację Polski. W marcu kibice będą mieli kolejną okazję by dopingować "Biało-Czerwonych" (fot. Mirosław Trembecki)

Młodzieżowa reprezentacja Polski do lat 21 rozegra kolejny mecz na lubelskim stadionie. 27 marca rywalami zespołu prowadzonego przez Czesława Michniewicza będą Litwini

O tym, że na Arenie Lublin kibice kolejny raz będą mogli zobaczyć młodych reprezentantów naszego kraju poinformował na Twitterze Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – 27 marca nasi zagrają na Arenie Lublin z Litwą w eliminacjach mistrzostw Europy U21. PZPN zdecydował się powierzyć nam organizację meczu, bo świetnie wypadliśmy przy UEFA EURO U21 2017! - czytamy na oficjalnym koncie Krzysztofa Żuka.

Mecz z zespołem Litwy będzie starciem w ramach eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy, które w 2019 roku odbędą się we Włoszech. Polska trafiła do grupy z Danią, Finlandią, Gruzją, Wyspami Owczymi i właśnie Litwą. Awans ma ME wywalczą zwycięzcy grup, a także zwycięzcy par barażowych utworzonych przez czterech najlepszych spośród grupowych wicemistrzów. "Biało-Czerwoni" po pięciu meczach zajmują drugie miejsce (za Duńczykami).