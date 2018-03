Zagrali po raz dwunasty. Tym razem Dawida

W hali sportowej Zespołu Szkół w Piaskach odbył się XII Wojewódzki Charytatywny Turniej Piłki Halowej. Wszystko po to, aby zebrać środki dla Dawida Ptaka z Lublina, który cierpi na nowotwór układu krwiotwórczego. Organizatorzy zebrali ponad 15 tysięcy złotych, ale kwota ta może jeszcze wzrosnąć, bo walka o zdrowie 16-latka trwa nadal

W zawodach wzięło udział 32 drużyny z trzech województw – lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Walka trwała od soboty od godziny 9 kiedy rozpoczęła się faza grupowa, a następnego dnia po południu najlepsze 16 ekip przystąpiło do walki w fazie pucharowej. A było o co walczyć bo najlepsze cztery zespoły otrzymywały specjalne puchary, a także nagrody od sponsorów m.in. MW Sport czy Perły Browarów Lubelskich. Tytuły sprzed roku bronił zespół Poker Teamu i w tej edycji również był uważany za głównego faworyta. Jednak w ćwierćfinale Erwin Sobiech i spółka zremisowali z ETW 1:1 i o awansie przesądziły dopiero skuteczniej wykonywane przez obrońców tytuły rzuty karne. W półfinale poszło już łatwiej bo Poker wygrał 3:1 z Dywanami Łuszczów. Ukoronowaniem wieczoru był mecz finałowy. Otoczka tego spotkania była imponująca. Najpierw zgasły światła, po czym w asyście iluminacji zawodnicy Poker Teamu i Soft Bait Systems. wybiegli na parkiet. Decydujące spotkanie okazało się jednostronne. Poker Team wygrał 3:0 i tym samym obronił trofeum z zeszłego roku. Nie wynik był jednak najważniejszy.

Jednak nie samymi meczami żyli zgromadzeni w hali kibice Przed decydującymi meczami odbył się konkurs dla publiczności „charytatywny kozak”, w którym zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Ponadto prowadzone były liczne licytacje by na leczenie Dawida pozyskać jak najwięcej środków. Fantami były między innymi koszulki zespołu Tifosi i Rekordu Bielsko Biała z autografami, a więc halowego mistrza Polski. Ponadto koszulka Piotra Tomasika z Lecha Poznań z autografem, grającego w Legii Warszawa, a pochodzącego z Lubelszczyzny Jarosława Niezgody. Koszulkę z autografami przekazał nam także Motor Lublin, a od Avii Świdnik poza trykotem otrzymaliśmy dwie piłki – jedną z podpisami piłkarzy, drugą z autografami siatkarzy. W akcję włączył się także prezes PZPN, który przekazał na licytację futbolówkę z własnym podpisem.

– Środowisko sportowe Lubelszczyzny po raz dwunasty stanęło na wysokości zadania by wspierać osoby poszkodowane przez los. Atmosfera była fantastyczna zarówno na trybunach jak i na boisku. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Trudno się dziwić skoro na parkiecie zaprezentowali się tacy zawodnicy jak: Grzegorz Bronowicki, Veljko Nikitović, Kamil Stachyra, Mirosław Budka, Łukasz Mierzejewski, Damian Falisiewicz, Mariusz Adamczyk, Krystian Okoniewski, Dawid Ptaszyński, czy Erwin Sobiech – wylicza Banasik. – Deklarowana kwota wpłat to około piętnaście tysięcy złotych wliczając w to wszystkie aukcje. Walka o zdrowie Dawida Ptaka trwa nadal i kwota ta może wzrosnąć oczywiście po ewentualnych wpłatach dodatkowych i licytacjach które jeszcze się będą odbywały. Dodatkowo zebraliśmy podczas turnieju około 400 kg karmy dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lublinie – podsumowuje organizator turnieju.

Wyniki fazy pucharowej: ćwierćfinały: Dywany Łuszczów – ZIP Kalina 2:1 * ETW – Poker Team 1:1(karne 5:6) * Klastmed – Solidarność PZL 0:2 Ceha Ćwik Team – Soft Bait Systems 1:3 * półfinały: Dywany Łuszczów – Poker Team 1:3 * Solidarność PZL – Soft Bait Systems 1:1 (karne 3:4) finał: Poker Team – Soft Bait Systems 3:0.