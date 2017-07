Zmiany w kadrze Hetmana Zamość

Na razie wiadomo, że odchodzą: Hubert Czady, Norbert Myszka, Karol Bukowski, czy Szymon Płotnikiewicz. Kontakt rozwiązał również Filip Drozd. Najlepszy snajper IV ligi na wiosnę zdobył tylko sześć goli i wszyscy spodziewali się więcej po tym transferze. Działacze „zaklepali” też kilka nowych twarzy. To Przemysław Żmuda (kiedyś Motor, ostatnio Resovia), Łukasza Mietlickiego (POM Iskra Piotrowice) oraz Sviatoslav Lavruk (Roztocze Szczebrzeszyn). Poszukiwania kolejnych wzmocnień trwają.

Ofertę nowego kontraktu dostał także Damian Kupisz. Zawodnik ma jednak propozycje z wyższej ligi niż czwarta i trudno w tej chwili powiedzieć, czy nie z decyduje się na transfer. Dobre wieści dotyczą za to Szymona Soleckiego, który chce zostać w Hetmanie. – Wiadomo, jaki mamy cel na kolejny sezon. Chcielibyśmy wywalczyć awans do III ligi – mówi Marek Motyka, trener ekipy z Zamościa. – Aby wykonać to zadanie musimy jednak przebudować kadrę. Więcej dowiemy się po pierwszym treningu, nie ukrywałem jednak od dawna, że drużynie potrzebne są wzmocnienia. Szukamy zawodników silnych, z dobrymi warunkami fizycznymi. Zamość jest atrakcyjnym miastem, klub posiada też świetną bazę. Problem w tym, że gramy w IV lidze i nie łatwo jest namówić piłkarzy, żeby grali u nas – dodaje szkoleniowiec.

Jakie są szanse, żeby Kupisz został w zespole? – Dostał propozycję nowej umowy i uważam, że przedstawiliśmy mu najlepsze możliwe warunki. Jeżeli jednak zdecyduje się odejść, to trudno. My zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby go zatrzymać – wyjaśnia trener Motyka. 27-latek w minionych rozgrywkach zdobył 19 bramek. O tym, jak ważny jest w zespole wszyscy mogli się przekonać w końcówce sezonu. Kiedy brakowało go w składzie Hetman miał duże problemy z wykorzystywaniem sytuacji pod bramką rywali.

W pierwszym sparingu Rafał Turczyn i jego koledzy zmierzą się 9 lipca z Victorią Łukowa Chmielek. Mecz zostanie rozegrany na boisku rywala. W kolejnych meczach kontrolnych rywalami ekipy z Zamościa będą: Victoria Łukowa/Chmielek (9 lipca, Łukowa), Roztocze Szczebrzeszyn (12 lipca, Zamość), Motor Lublin (15 lipca, Zamość), Tomasovia Tomaszów Lubelski (19 lipca, Zamość), Lublinianka Lublin (22 lipca, Zamość), Wisła Sandomierz (26 lipca, Zamość), Legia Warszawa CLJ (Zamość) oraz Chełmianka Chełm (2 sierpnia, Zamość).