Janowianka – Orion 0:2. Pozostałe wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Spotkanie z Orionem Niedrzwica było dla niego pożegnaniem z zespołem. – Słyszałem takie głosy już przed meczem i wiem, że nawet nasza wygrana nic by zmieniła. Szkoda, bo nie chciałem zostawiać chłopaków w potrzebie. Mimo ostatnich wyników pozytywnie oceniam ponadroczny okres mojej pracy w Janowie Lubelskim. Oczywiście, nie udało się wywalczyć awansu do IV ligi, co było jednym z moich celów. Przeprowadziłem jednak proces odmłodzenia drużyny, co było innym z priorytetów. Wyniki w tym sezonie? Mieliśmy sporo problemów takich jak, kontuzje, kartki czy niekorzystny terminarz – wylicza Michał Zimowski. Nowym szkoleniowcem Janowianki został Dariusz Brytan, były piłkarz tego zespołu.

W dużo lepszym nastroju jest zapewne Radosław Muszyński, opiekun Orionu. Jego podopieczni świetnie zareagowali na środową porażkę z rezerwami Wisły Puławy. W ich postawie nie było widać ani krzty zniechęcenia. Walczyli na całej szerokości boiska i zasłużenie wygrali. Duża w tym zasługa Dawida Pioruna, który w 23 min dał Orionowi prowadzenie. 21-latek wykończył składną akcję całej drużyny.

Druga połowa należała do gospodarzy, którzy raz za razem atakowali bramkę rywali. Gole jednak nie padały, bo piłkarze z Niedrzwicy mieli furę szczęścia. Raz z linii bramkowej piłkę wybił Jarosław Duda, dla którego był to wyjątkowy mecz bo przez kilka poprzednich sezonów bronił barw zespołu z Janowa. Duda dobrze kierował defensywną grą swojego zespołu wspólnie z Jarosławem Bolibokiem, który innym razem także popisał sie świetną interwencją. Huragan ustał dopiero w 88 min, kiedy Michał Małecki podwyższył na 2:0.

Janowianka Janów Lubelski – Orion Niedrzwica 0:2 (0:1)

Bramki: Pioun (23), Małecki (88).

Janowianka: Skup – B. Wojtan, A. Wojtan, Bodziuch (85 Flis), Daczka (79 Kuźnicki), Golec (46 Gąbka), Piecyk, T. Sadowski, Sobótka, Widz, J. Wojtan.

Orion: Bolibok – Taramas, Rup, Duda, Wiśniewski, Piorun (67 Dziwulski), Kostianiuk, Wierzchowski, Szymuś (67 Matys), Gutek (82 Małecki), Morawski (82 Kawalec).

Żółta kartka: Taramas. Sędziował: Kamil Szczołkow. Widzów: 100.

Pozostałe wyniki

GKS Niemce – Piaskovia Piaski 0:2 (0:1)

Bramki: Strug (18, 73).

Niemce: Boguta – Kołtun (75 Widyński), Ł. Snopkowski, Olek, Mierzwa, Trochimiuk, Berej, Nalepa, Flisiak (70 Kubera), Gap, Łoś (62 Rejmak).

Piaskovia: Mushtai – Olender, Ziętek, Jarosz, Niedzielski, Bomba, Gawrylak (85 Wargol), T. Szklarz (90 Kowalczyk), Słowik (88 Robak), Harkavka (60 Czarnecki), Strug (78 T. Nowak).

Żółte kartki: Berej, Olek, Kołtun, Flisiak, Nalepa, Ł. Snopkowski – Gawrylak, Jarosz, Olender. Sędziował: D. Złotnicki. Widzów: 50.

Garbarnia Kurów – Polesie Kock 0:4 (0:1)

Bramki: Cybul (43, 65), Durkalewicz (74), Kutnik (90+1).

Garbarnia: Poniewierski – Figiel (67 Głowacki), Guz (78 Mazurkiewicz), Sieklicki (80 Haba), Stelmach, Zlot, Wałach, Wolszczak, Sadurski (46 Zlot), Głowacki, Bieniek (73 Partycki).

Polesie: Zapał – Skrzypek, Mitura, Krupski, Wójcik, Majcher (65 Gałązka), Skrzypek (81 Dobosz), Sikorski (60 Durkalewicz), Misiarz, Filipczuk (72 Kutnik), Cybul (80 Nowakowski).

Żółte kartki: Guz, Zlot, Mazurkiewicz –Sikorski, Durkalewicz. Sędziował: Wąsik. Widzów: 250

Avia II Świdnik – Wisła II Puławy 1:5 (0:1)

Bramki: Kazubski (52) – Skrzypek (15, 67), Darmochwał (62, 73), Chudyba (81).

Avia II: Wójcicki – Kazubski, Podstawka, Szymala, Pałka, Piekarski, Szponar, Gadomski, Sowiński, Różycki, Staroch.

Wisła II: Penkovec – Kusal, Dębowski, Sekuła (60 Plesz), Litwiniuk, Dudkowski (62 Sadura), Szymankiewicz (66 Chudyba), Brzeski (46 Szczotka), Skrzypek, Darmochwał, Zulciak (63 Żelisko).

Żółta kartka: Szymala. Sędziował: Grządziel. Widzów: 200.

Granit Bychawa – Opolanin Opole Lubelskie 0:0

Granit: Małecki – Pietraś (61 M. Głazik), Lewczuk, Flis, Piwnicki, Niećko, Olesiński (67 W. Szacoń), Dudkiewicz, Popławski (73 J. Głazik), Banachiewicz (88 K. Sprawka), Gajur.

Opolanin: Adamczyk – Kowalski, Nowak, Górniak, Gierowski, Szafrański, Fiuk, Dajos (51 Łaska), Rożek (46 Fliszkiewicz), Sawicki, Wesołowski.

Żółte kartki: Banachiewicz, Dudkiewicz, Pietraś, Olesiński, Popławski, Gajur – Górniak, Kowalski, Szafrański. Sędziował: P. Wąsik. Widzów: 150.

Orzeł Urzędów – POM Iskra Piotrowice 0:6 (0:2)

Bramki: Gil (24), Maciej Ostrowski (24), Michał Ostrowski (65), Sobkowicz (8, 54, 70).

Orzeł: Ryczek – Góra, Wereski, Misztal, Michalaka, Kalisz (50 Kozak), Barszcz (75 Niewielski), Skoczylas (60 Mazik), Kozakowski, Słoniewski (80 Mularczyk), Śnieżyński.

POM: Tracz – Maciej Ostrowski, Bartoszcze (6 Michał Ostrowski), Kozieł, Jurko (46 Piwnicki), Zając (60 Kamil Ostrowski), Korba (63 Chrześcijan), K. Orłowski, Sobkowicz, Gil (65 Marcin Ostrowski), Stępień.

Sędziował: Polaczek. Widzów: 150.

Tur Milejów – Sokół Konopnica 0:0

Tur: Kowalik – Ł. Kozak, Budzyński, Pawelec, Wójcik, K. Roczon, P. Roczon, Mirosław (85 Pizoń), Tyszczuk, Polikowski, Rembiesa (75 Zarzeczny).

Sokół: Borzęcki – Próchniak (60 Kosidło-Wąsik), Sekrecki, Kusyk, K. Wójcik (70 Chuiev), Citkowski (75 P. Wójcik), Dudek, Obara, Pryimak, Lis (75 Caban), Złocki (60 Gospodarek).

Żółta kartka: K. Wójcik. Sędziował: Wieleba. Widzów: 150.