Olender - Victoria 0:0. Pozostałe wyniki zamojskiej okręgówki

To był jeden z ważniejszych meczów tej rundy dla zespołu z Łukowej. Victoria mająca za sobą znakomitą serię spotkań jechała do Soli w roli zdecydowanego faworyta. Goście chcieli wygrać i tym samym zrównać się dorobkiem punktowym z liderującą Huczwą Tyszowce jeżeli ta zgubiłaby punkty w meczu przeciwko Orionowi Dereźnia Solska.

Od samego początku trzeci zespół zamojskiej okręgówki ruszył do zdecydowanych ataków. Jednak gospodarze prezentowali się bardzo dobrze w defensywie. A kiedy już popełniali błędy zawodnicy Victorii nie potrafili ich wykorzystać. – Niestety nie udało nam odnieść kolejnego zwycięstwa – mówi trener przyjezdnych Marek Hyz. – Przez niemal cały mecz byliśmy w posiadaniu piłki i prowadziliśmy grę. Rywale jednak bardzo mądrze się bronili i postawili na kontrataki. Mimo to mieliśmy swoje okazje. Dwóch nie wykorzystał Mateusz Staroń, a kolejne dwie szanse na gola miał Kamil Hanas. Do tego Jarosław Baran trafił w poprzeczkę. Jednak jak to się mówi, jeśli nie można wygrać meczu, to należy go też nie przegrać– relacjonuje trener Victorii.

Z kolei gospodarze zdobycie punktu przyjęli z dużym entuzjazmem, bo ten wynik był dla nich kolejnym ważnym krokiem ku utrzymaniu. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku i z gry – mówi Mateusz Bury, kierownik Olendra. – Co prawda obie ekipy miały w tym meczu swoje okazje, ale nie udało się ich wykorzystać. Sytuacja w tabeli jest bardzo ciekawa. Za tydzień czeka nas kluczowy mecz sezonu bo zagramy z Olimpią Miączyn. Będzie to mecz decydujący o utrzymaniu. Kto wygra to spotkanie definitywnie je sobie zapewni – ocenia Bury. Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli i mają taki sam dorobek punktowy (po 32). Olender zajmuje obecnie 11 miejsce, a Olimpia jest o jedną lokatę niżej. W poprzedniej rundzie lepsi okazali się piłkarze z Soli, którzy wygrali 3:1. Jak będzie tym razem przekonamy się już w najbliższej kolejce.

Olender Sól – Victoria Łukowa/Chemielek 0:0

Olender: Woch – Przytuła, Sz. Kiełbasa, G. Cios, Siembida, Nizio – Nizio, D. Muzyka, Olszówka (80 Rój), Kniaź, Szpot (68 Chorembała) – P. Muzyka.

Victoria: Berbecki – Baran, Kukiełka, Wojtyna, Dziura – Hanas (70 Kołodziej), Karwacki (60 Skrzypek), Czapla, Kulpa – Staroń, Stelmach

Sędziował: Piotr Burak.

POZOSTAŁE WYNIKI ZAMOJSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ

Omega Stary Zamość – Grom Różaniec 2:1 (0:1)

Bramki: Ignaciuk (75), Muda (88) – Kwiatkowski (37).

Omega: Szopa –Tchórz, Kudriawcew Denis – Mazur, Wajdyk, Maziarczyk (54 Muda), Bojar, Łata – Nizioł, Ignaciuk.

Grom: Markowicz – Kuczyński, Myszak, Łogin, Grelak – Kwiatkowski, Przeszło, Kaproń, J. Grasza (76 Kapuśniak) – A. Kusiak, Wojtowicz.

Sędziował: Kacper Gil

Włókniarz Frampol – Sokół Zwierzyniec 2:1 (0:1)

Bramki: Kapica (30), Decyk (75) – Kosiński (73)

Włókniarz: Saj – J. Dycha, Kawęcki, D. Swatowski, Myszak, Wnuk (70 K. Dycha), Branewski, Nawrocki (85 Majkut), Kapica (90 Malec), R. Swatowski – M. Swatowski (55 Decyk).

Sokół: Paczos – Brodziak (70 Kusy), Bielec, Sirko, Łukasik, Kapłon, Jończak (46 Rudy), Lachowicz (67 Cieplechowicz), Kosiński, Sułkowicz, Kniaziowski

Czerwona kartka: Kapłon (90-za dwie żółte)

Sędziował: Marek Borowiński

Potok Sitno – Cosmos Józefów 1:3 (0:0)

Bramki: K. Pyś (93) – Dmitruk (55), Podolak (74), Późniak (90+3-z karnego)

Potok: Grzęda – Bilik (70 Dudek), Łepak, Kulas, Drozdowski – Kozyra (46 Pawliszak), Denkiewicz, D. Pyś (60 Kiecana), K. Pyś – D. Samulak (80 Misztal), P. Samulak.

Cosmos: K. Gontarz – Gnap, Kołcon, Późniak, Paniak (89 M. Gontarz) - Łagożny, Danaj (75 Szczerba), Sz. Mielniczek (75 Sikora), Podolak – Przybysławski, Dmytruk.

Czerwone kartki: Łepak 58 – M. Gontarz 90.

Sędziował: Jarosław Jasina.

Orion Dereźnia Solska – Huczwa Tyszowce 1:0 (1:0)

Bramka: P. Wilkos 17. Orion: Hasiak – Raduj, Czerw, Rudy, Rękas – W. Kiełbasa (82 Niemiec), Blicharz (70 B. Kowalik 90 Oleszek), Wilkos, Borowski – Konopka (15 M. Kiełbasa), Żybura.

Huczwa: Waśkiewicz – Anioł, Podborny, Orzechowski, Maciejko – Okalski, Sioma, Szumlański (80 Tomaszewski), Walentyn – Maliszewski (59 Wnęk), Dworak.

Sędziował: Andrzej Swacha.

Sparta Wożuczyn – Korona Łaszczów 1:7 (0:3)

Bramki: Jurkiewicz (65) – Wawryca (30, 38, 80), Borowiak (35, 70), Huzar (49), Oznański (65).

Sparta: Wojtaszek – M. Chudyga, Mroczka, P. Chudyga, Jurczyszyn, Jurkiewicz, Antoniuk, K. Chudyga, Kuźniarski, Mac, Pachla

Korona: Mac (65 Wojtowicz) – Swatowski, Mossourec (70 Krawczyk), Brytan (46 Oznański), Kuźniarski – Jamróż (68 Tama), Rój, Rębisz, Huzar – Wawryca, Borowiak

Sędziował: Marcin Kluk

Pogoń Łaszczówka – Roztocze Szczebrzeszyn 1:3 (0:1)

Bramki: Kłoda (90-z karnego) – P. Wróbel (45), Kornas (60), Fediuk (80-z karnego)

Pogoń: Maksymiuk – Tatar, Stępniak, Nagowski, Kowalczuk (77 Kapuśniak), Ł. Jeruzal (46 Puchalski), Kłoda, Świderek (65 Jakubiak), Cywka, Bukowski (70 J. Jeruzal), Wasiołek.

Roztocze: Hadło – Ł. Wróbel, Zwolak (82 Wyrostkiewicz), B. Mazur, Fediuk –Klimkiewicz, W. Mazur, Lavruk (85 Rudakov), Bubiłek (57 Kycko) – Kornas (87. Migryt), P. Wróbel (79 Gulak)

Sędziował: Przemysław Wróbel