Azoty w jednym szeregu z Magdeburgiem

Podobnie jak rok temu brązowi medaliści kraju zaczną europejskie zmagania dopiero od trzeciej rundy. To bardzo dobra wiadomość, gdyż to tylko krok od awansu do fazy grupowej. Ostatnio na przeszkodzie stanęła Azotom Benfica Lizbona, która w tym sezonie rozpocznie rywalizację już od pierwszej rundy. Teraz puławianie zostali przydzieleni do pierwszego koszyka razem z takimi firmami jak SC Magdeburg i Fuchse Berlin, Bjerringbro-Silkeborg z Danii, RD Koper ze Słowenii, St. Raphael var Handball z Francji. – Doceniamy decyzję EHF, która ponownie zakalikowała nas do walki od trzeciej rundy. Klub Sportowy Azoty Puławy staje się marką rozpoznawaną w Europie. Zarówno pod względem organizacyjnym, jak też sportowym, co bardzo nas cieszy. Jednym z naszych celów na nowy sezon będzie awans do fazy grupowej Pucharu EHF – mówi Jerzy Witaszek, prezes Azotów.

Drużyna trenera Daniela Waszkiewicza zmierzy się ze zwycięzcą jednej z szesnastu par drugiej rundy. I tak, wśród potencjalnych przeciwników puławian mogą być m.in. SKA Mińsk z Białorusi, Csurgoi KK z Węgier, FC Porto, Helvetia Anaitasuna z Hiszpanii, St. Petersburg z Rosji HC, Chambery Savoie HB z Francji, HK Malmoe ze Szwecji, czy też Pfadi Winterthur ze Szwajcarii. Ostatnia z ekip jest doskonale znana Azotom. W sezonie 2015/2016 to właśnie Helweci wyeliminowali puławian z rozgrywek. Przeciwnikiem puławian w trzeciej rundzie może być także Gwardia Opole, pod warunkiem, że upora się z pierwszym rywalem.

Rundę wcześniej do rywalizacji w Pucharze Federacji przystąpi debiutant z Opola. Piąty zespół minionego sezonu pozna przeciwnika już 18 lipca. Opolanie będą losowani z pierwszego koszyka i mogą trafić między innymi na Benfikę Lizbona. Rywalami Gwardii w drugiej rundzie mogą być również m. in.: ZTR Zaporoże, CSM Bukareszt, Dukla Praga, czy HC Vojvodina z Serbii.

Jutro o godz. 12 w hali MOSiR nastąpi uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej Azoty Arena w Puławach z ministerstwem Sportu i Turystyki reprezentowanym przez Sekretarza Stanu Jarosława Stawiarskiego. Następnie odbędzie się prezentacja drużyny. Na godz. 15.30 zaplanowano mszę święta w kościele garnizonowym, na 17 trening otwarty. Wszystkie imprezy są dostępne dla kibiców.

Terminarz Pucharu EHF w sezonie 2017/2018:

I runda kwalifikacji: 2-3 września; rewanże: 9-10 września.

II runda kwalifikacji: 7-8 października; rewanże: 14-15 października.

III runda kwalifikacji: 18-19 listopada; rewanże: 25-26 listopada.

Faza grupowa: 10-11 lutego 2018; 17-18 lutego; 24-25 lutego; 3-4 marca; 24-25 marca; 31 marca-1 kwietnia.

Ćwierćfinały: 21-22 kwietnia; rewanże: 28-29 kwietnia.

Final Four: 19-20 maja.