Polska – Korea 3:2. Wygrana w Kotle Czarownic

W pierwszej połowie Biało-Czerwoni byli zespołem zdecydowanie lepszym. Efektem dobrej gry Polaków był gol Roberta Lewandowskiego kiedy w 32 minucie kapitan reprezentacji Polski popisał się skuteczną główką. Tuż przed przerwą na 2:0 podwyższył Kamil Grosicki i kibice niecierpliwie czekali na drugie 45 minut.

W drugiej połowie z czasem do głosu zaczęli dochodzić goście. Korea przejęła inicjatywę na murawie i starała się odwrócić losy meczu. I w 85 minucie Lee Chang-min zdobył bramkę kontaktową, a dwie minuty później Hwang hee-chan doprowadził do remisu. Ostatnie słowo należało jednak do drużyny Adama Nawałki. W doliczonym czasie gry kapitalnym strzałem w samo okienko bramki rywali popisał się Piotr Zieliński i Biało-Czerwoni wygrali w Chorzowie 3:2.

Polska – Korea Południowa 3:2 (2:0)

Bramki: Lewandowski (32), Grosicki (45), Zieliński (90) – Lee (85), Hwang (87).

Polska: Szczęsny (46 Skorupski) – Jędrzejczyk, Piszczek (46 Cionek), Glik (67 Kędziora), Pazdan, Rybus (84 Kurzawa) – Zieliński, Romanczuk (61 Milik), Mączyński, Grosicki – Lewandowski (46 Teodorczyk).

Korea Południowa: Kim – Lee (46 Choi), Hong (46 Yun), Jang, Kim (38 Hwang), Park – Kwon, Jung, Ki (80 Lee), Lee(63 Kim) – Son.

Żółte kartki: Rybus – Choi.

Sędziował: Tore Hansen (Norwegia).

Widzów: 53 129.