Powiślak - LKS Milanów 4:4, pozostałe wyniki IV ligi

W 20 minucie Michał Chwiszczuk uderzył z rzutu wolnego i wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem, bo gospodarze prowadzili 1:0. Tymczasem 120 sekund później Piotr Łotys niespodziewanie doprowadził do remisu. Kolejne minuty pierwszej połowy, to dwa trafienia Mateusza Kamoli. Wydawało się, że nic nie odbierze miejscowym trzech punktów.

Po przerwie drużyna Jerzego Krawczyka poczuła się chyba zbyt pewnie. Szybko kontaktowe trafienie zaliczył Krystian Łotys, a w 68 minucie jego brat Piotr wyrównał stan meczu. Powiślak nie zamierzał rezygnować z kompletu punktów, czego najlepszym dowodem było trafienie Damiana Gizińskiego na 4:3. Gospodarze aż trzy razy wychodzili na prowadzenie, ale nie dowieźli go do końca. Na kwadrans ostatnim gwizdkiem Michał Zarzecki doprowadził do remisu, tym razem pewnie egzekwując rzut karny. Ostatni kwadrans to szanse z jednej i drugiej strony, ale ostatecznie zawody zakończyły się polubownie.

– Nie tak to wszystko miało wyglądać. Liczyliśmy na wygraną, ale zawiedliśmy – ocenia Łukasz Giza, drugi trener zespołu z Końskowoli. – Nie możemy tracić na własnym boisku czterech goli. Milanów, chociaż jest ostatni w tabeli i nie ma na koncie zbyt wielu punktów walczył bardzo ambitnie i sprawił nam wiele kłopotów. Chyba jednak przy wyniku 3:1 za szybko uwierzyliśmy, że nic złego nam się już nie stanie. sSłono za to zapłaciliśmy.

Piłkarze trenera Krawczyka liczyli, że w pojedynkach z dwoma najgorszymi drużynami w tabeli podreperują swoje konto. Tymczasem oba spotkania zremisowali. Rundę zakończą dużo trudniejszym spotkaniem w Lubartowie.

Powiślak Końskowola – LKS Milanów 4:4 (3:1)

Bramki: Chwiszczuk (20), Kamola (24, 43), D. Giziński (72) – P. Łotys (22, 68), K. Łotys (53), Zarzecki (75-z karnego)

Powiślak: Bicki – Gołębiowski, Antoniak, Grzegorczyk, Leszczyński, Pieta (65 D. Giziński), Banaszek, Slamandra (68 Wankiewicz), Chwiszczuk, Radzikowski (58 Sułek), Kamola.

Milanów: D. Puła – Bogucki, Daszczyk, Magier, B. Jaszczyk, K. Łotys, Ł. Jaszczuk (66 Ostapiuk), M. Puła, Zarzecki, Rostek, P. Łotys.

Żółte kartki: Pięta, Wankiewicz, Leszczyński (Powiślak).

Sędziował: Piotr Kasperski (Lublin). Widzów: 100.

PIŁKARSKA IV LIGA W SKRÓCIE

Przeżywająca duże kłopoty kadrowe Łada nie miała szans we Włodawie. Gospodarze rozbili rywali aż 5:1. Twardy bój stoczyły za to Unia Hrubieszów i Kryształ Werbkowice. Po trzech wygranych z rzędu zespół Dariusza Herbina miał chrapkę na kolejne punkty. Inne plany mieli jednak goście, a zwłaszcza Przemysław Gałka, który zdobył zwycięską bramkę w 68 minucie. Trzecie zwycięstwo w sezonie odniósł POM. Ekipa z Piotrowic pokonała u siebie Lutnię 3:0. Długo utrzymywało się skromne prowadzenie gospodarzy, ale w ostatnim kwadransie sprawy w swoje nogi wziął Grzegorz Fularski, który zaliczył dwa trafienia.

Włodawianka Włodawa – Łada 1945 Biłgoraj 5:1 (2:0)

Bramki: Chodziutko (5, 55), Więcaszek (38, 80-z karnego), Błaszczuk (53) – Dorosz (70-z karnego).

Włodawianka: Polak – Leszczyński, Nielipiuk, Bartnik, Aftyka, Drahanczuk Błaszczuk, Soroka (75 Kuczyński), Chodziutko, Zdolski, Więcaszek.

Łada: Szawara – Mielniczek (83 Myszak), Czarniecki, Mazurek, Kuliński, Birut, Chmura, Lavruk, Czok, Rataj (60 Konopka), Dorosz.

Victoria Żmudź – Kłos Chełm 2:2 (1:1)

Bramki: Wagner (43-z karnego), Misztal (71) – Drzewicki (38-z karnego, 74).

Victoria: Łopąg – Struk, Rzążewski, Wagner, Brodalski, Paskiw, Kasprzycki, Sawa (85 Wasyniuk), Misztal (77 Nowicki), Fornal (42 Grądzki), Tywoniuk.

Kłos: Porzyc – Omelko, Poznański, Ciechoński, Kowalski, Wyrostek (57 K. Gierczak), Bala, Sołtysiuk (64 Olęder), P. Gierczak, Drzewicki, Wojtal (72 Kimel).

POM Iskra Piotrowice – Lutnia Piszczac 3:0 (1:0)

Bramki: Gil (20), Fularski (80, 90+4).

POM: Tracz – Michał Ostrowski, Bartoszcze, Jarmuł, Piwnicki, Gil (80 Maciej Ostrowski), Chrześcijan, Korba (67 K. Orłowski), Fularski, M. Orłowski (52 Baran), Zając (82 Kaczmarczyk).

Lutnia: Kowalczuk – Czumer, Żuber, celiński (85 Szyszkiewicz), T. Kaliszuk, B. Kaliszuk, Andrzejuk (80 Bołtowicz), Domański, Wieliczuk (62 Oleksiuk), Artymiuk, Zaciura.

Czerwona kartka: Czumer (Lutnia, 80 min, za drugą żółtą).

Unia Hrubieszów – Kryształ Werbkowice 0:1 (0:0)

Bramka: Gałka (68).

Unia: Ryć – Garbacz, Jędrzejuk, Oleksiuk, Wiejak, Fulara, Podgórski, Goch (72 A. Oleszczuk), Perin (80 Stepaniuk), Poterucha, Karaszewski (70 K. Oleszczuk).

Kryształ: Suchodolski – Paweł Musiał, Dobromilski, Śmiałko, K. Wołoch, Reszczyński, Rybka, Wójtowicz, Nieradko (70 Dec), A. Wołoch (89 Maliuk), Gałka (70 Piotr Musiał).

Czerwona kartka: Reszczyński (Kryształ, 85 min, za drugą żółtą).