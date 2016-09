Puchar Polski ZOZPN: Hetman kontra juniorzy Tomasovii, Andoria znowu zaskoczy?

Kopciuszkiem w gronie ćwierćfinalistów jest przede wszystkim Andoria Mircze, która występuje w zamojskiej klasie A. Mimo to w poprzedniej rundzie podopieczni trenera Mariusza Kozyry poradzili sobie z Unią Hrubieszów, pokonując przedstawiciela IV ligi 2:0.

– Rywale na pewno byli lepsi, ale po ciężkiej walce udało się ich wyeliminować – wyjaśnia trener Kozyra. – W środę liczymy na sprawienie kolejnej niespodzianki. Oddamy inicjatywę Ładzie i nastawimy się na kontry. Czy kiedyś zaszliśmy daleko w pucharze? Nie pamiętam dokładnie, bo to było naprawdę dawno temu. Chyba minęło nawet ze 25 lat. Wtedy też przeszliśmy w okolice ćwierćfinału – dodaje opiekun Andorii.

Trudne zadanie czeka Tomasovię, bo trenerzy Marek Sadowski i Paweł Babiarz jakoś muszą się pogodzić w temacie składu. – Dla chłopaków to będzie fajna przygoda. Nie ciąży na nich żadna presja. Nic nie muszą, dlatego mają okazję pokazać się z dobrej strony. Ja w nich wierzę i myślę, że nie będzie tak najgorzej – mówi Paweł Babiarz.

– Mamy mały dylemat, ale jakoś sobie poradzimy – śmieje się popularny „Sadek”. – Mam sześciu, czy siedmiu młodych graczy, którzy mogliby grać w juniorach, ale na stałe są już przypisani do drużyny seniorów. Oddam jednak Pawłowi Kacpra Nastałka i na pewno nie będę już nikogo zabierał do swojej drużyny. Traktujemy puchar bardzo poważnie – przekonuje trener Marek Sadowski.

Podobnie do spotkania podchodzi trener Hetmana Krzysztof Rysak. I zanosi się na to, że żaden z podstawowych zawodników nie dostanie wolnego. – Zabieram na mecz całą osiemnastkę. Wiadomo, że to trochę nietypowa sytuacja, że zagramy z juniorami. Nie mamy jednak zamiaru ich lekceważyć. W swojej grupie zajmują pierwsze miejsce, więc w piłkę grać potrafią – przyznaje szkoleniowiec zespołu z Zamościa. – Chcę, żeby każdy zagrał przynajmniej 45 minut. Dłużej ci, którzy do tej pory występowali rzadziej. Liczymy jednak na pewny awans.

Dobrą passę spróbuje podtrzymać Kryształ Werbkowice. Zespół Roberta Wieczerzaka wygrał trzy ostatnie ligowe spotkania. Teraz zmierzy się z wiceliderem zamojskiej okręgówki Gromem Różaniec. Rywale w sześciu występach wywalczyli 15 punktów. Starcie z wyżej notowanym przeciwnikiem będzie dla nich poważnym sprawdzianem.

ZESTAW PAR 1/4 finału PP ZOZPN

1. Andoria Mircze – Łada 1945 Biłgoraj * 2. GLKS Omega Stary Zamość – Tomasovia Tomaszów Lubelski * 3. Grom Różaniec – Kryształ Werbkowice * 4. Tomasovia Tomaszów Lubelski juniorzy – Fundacja KS Hetman Zamość. Wszystkie spotkania ćwierćfinałowe rozpoczną się o godz. 16.

W półfinałach zmierzą się ze sobą zwycięzcy meczów numer 1 i 2 oraz spotkań 3 i 4. Półfinały mają zostać rozegrane 28 września, a decydujące starcie o puchar dopiero na wiosnę.