Ruszyła letnia LNBA

W tegorocznym sezonie Ligi Letniej bierze udział 8 ekip, które rywalizują ze sobą systemem ligowym. Mistrzem zostanie zespół, który zgromadzi najwięcej punktów.

Po pierwszej kolejce na czele znajduje się Alpaca-Alfachem, która rozbiła Orlikowe Świry aż 81:24. Karol Sputowski, mający świetne warunki fizyczne center, zdobył 22 pkt i zebrał 11 piłek. Po drugiej stronie na wyróżnienie zasłużył Marcin Pawelec, autor 15 „oczek”.

Ciekawych akcji nie zabrakło także w konfrontacji Dom Plusu z Arkadą. Obie ekipy grały bardzo, w tym chaosie lepiej odnaleźli się zawodnicy Dom Plusu, którzy wygrali 56:46.

Wyniki: Alpaca-Alfachem – Orlikowe Świry 81:24 * Kaddi – No To Shoot 52:47 * Dom Plus – Arkada 56:46 * Old Guns – Antyshop.pl 32:56