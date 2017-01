Siatkarze Avii Świdnik zawiesili treningi

Drużyna siatkarzy, podobnie zresztą, jak piłkarzy ma zostać przejęta przez nowy klub MKS Avia. Wszystko się jednak przedłuża.

– My, zawodnicy ASPS Avia Świdnik oświadczamy, że od 9 stycznia 2017 roku zawieszamy udział w treningach oraz rozgrywkach ligowych do odwołania. Przekazanie klubu od nowego roku w ręce Miasta Świdnik przebiega w sposób opieszały i jest wstrzymywane przez Zarząd ASPS, co negatywnie wpływa na nas zawodników, a jednocześnie na wyniki sportowe oraz budowanie sportu w Świdniku na wyższym poziomie – czytamy w oświadczeniu.

– Nie otrzymujemy wynagrodzeń, a przy każdej próbie nawiązania rozmowy z prezesem jesteśmy ignorowani. Po meczu z Karpatami Krosno chcieliśmy podjąć rozmowy z zarządem w celu uzgodnienia warunków oraz wyjście z trudnej dla nas oraz klubu sytuacji, lecz prezes Roman Lis nie zaszczycił nas swoją obecnością. Proces przekazywania klubu to pieniądze, zadłużenia i wiele procedur, które zajmują czas, ale nie można zapomnieć, że w tym wszystkim są zawodnicy, na których wszystko się odbija. Apelujemy jednocześnie o jak najszybsze przekazanie dokumentów do Urzędu Miasta przez prezesa Romana Lisa i zarząd ASPS – wyjaśniają gracze żółto-niebieskich.

W tej sytuacji pod dużym znakiem zapytania stoi zaplanowany na 14 stycznia wyjazdowy mecz II ligi z KKS Kozienice.