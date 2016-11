Sygnał Lublin - Orion Niedrzwica 0:1. Dołączyli do czołówki

Gospodarze przystąpili do tego spotkania mocno osłabieni. W ich składzie zabrakło kilku piłkarzy, którzy albo borykają się z kontuzjami, albo musieli poświęcić się obowiązkom zawodowym. Dodatkowo, na ławce trenerskiej zabrakło także Marka Deca. – Wobec tylu absencji nic dziwnego, że nastawiliśmy się na grę z kontrataku. Oni bardzo ładnie rozgrywali piłkę w tyłach, ale my imponowaliśmy walecznością – mówi Karol Dec, kierownik Sygnału.

O porażce lublinian przesądziła sytuacja z 48 min, kiedy w niegroźnej sytuacji piłkę z rąk wypuścił Grzegorz Gieroba. Do futbolówki doskoczył Paweł Rup i z metra wepchnął piłkę do bramki Sygnału. Gospodarze próbowali jeszcze odrobić straty, ale ich akcjom brakowało polotu. Najlepszą sytuacje mieli w 80 min, kiedy przez pół boiska z piłką biegł Damian Karaś. W ostatniej chwili jednak został zatrzymany przez Jakuba Wiśniewskiego, który za to zagranie otrzymał żółtą kartkę. – Jak na skład, którym dysponowaliśmy, to uważam, ze zagraliśmy niezłe zawody. W zimie musimy ciężko popracować i zwiększyć rywalizację w zespole – dodaje Dec. – Faworytem do awansu do czwartej ligi jest Wisła II Puławy. Wszystko zależy od tego, czy w Puławach będą chcieli wywalczyć promocję. Czołówka jest dość szeroka, więc na wiosnę zapowiada się sporo emocji – dodaje Waldemar Wiater, trener Orionu.

Sygnał Lublin – Orion Niedrzwica 0:1 (0:1)

Bramka: Rup (48)

Sygnał: Gieroba – J. Łuczyński, Kołtun, Persona, Skrobas, Bielecki, Caban, Cieślak, Karaś, Wojciuk, Zbojna.

Orion: Ciołek – Wierzchowski, Rup, Duda, Wiśniewski, Matys (89 Poleszak), Żarnowski, Miazga, Kołtun, Dziwulski (80 Woźniak), Szymuś.

Żółta kartka: Wiśniewski. Sędziował: Ciupek. Widzów: 40.