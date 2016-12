Trwają zapisy na bieg sylwestrowy Nałęczów - Sao Paulo

O 23.30 na trasie mają się pojawić zawodnicy biorący udział w zawodach nordic walking (około 6 km trasy). Pięć minut przed północą wystartuje bieg główny. Jak w tym roku będzie z frekwencją? – Poprzednio mieliśmy około 180 osób. Teraz może być ich więcej – wyjaśnia Marek Górniak, jeden z organizatorów. – Już teraz mamy podobną liczbę uczestników, a zazwyczaj w ostatniej chwili sporo ludzi się jeszcze zapisuje. Cały czas przyjmujemy zgłoszenia i przypominamy, że wpisowe wynosi 30 zł, a za nocleg trzeba zapłacić 25 zł.

W tym roku nie zabraknie oczywiście zawodów dla „przebierańców”. W tym wypadku liczy się przede wszystkim pomysł na strój, a nie miejsce, na którym dany zawodnik ukończy rywalizację. Tradycyjnie biegi będą się odbywały w różnych kategoriach wiekowych zarówno, jeżeli chodzi o kobiety, jak i mężczyzn. Trasy przebiegać będą przez Park Zdrojowy, a także okolice Nałęczowa. Start i meta zaplanowane są przy wschodniej bramie parku. Do wyboru będą dwa dystanse. – Jedno kółko na naszej trasie to dystans około 1,6 km. Druga opcja, to przebiegnięcie czterech kółek, a to da nam już ponad 6,5 km – dodaje Marek Górniak.

Koszt udziału w zawodach wynosi 30 zł (20 zł dla uczniów i studentów do 26 roku życia). Każdy z uczestników ma zapewniony: pamiątkowy medal, udział w losowaniu nagród, a także możliwość skorzystania z wyżywienia i udziału w przyjęciu sylwestrowym. Komu uda się stanąć na podium, ten dodatkowo może liczyć na nagrody rzeczowe lub pieniężne. Cały czas można się zapisać na bieg. Więcej informacji można uzyskać u organizatorów: Stanisława Marca (telefon 885-682-304) i Marka Górniaka (693-230-360).