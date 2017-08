Speed Car Motor Lublin zaczyna walkę o awans w Ostrowie

Lubelscy działacze przed rozpoczęciem sezonu nie ukrywali, że ich celem jest awans do Nice 1. Po rocznym rozbracie z żużlem w ligowym wydaniu, w Lublinie udało się zmontować imponujący, jak na drugoligowe realia skład, który zdawał się być potwierdzeniem tych aspiracji.

Do fazy play-off lublinianie przystępują z drugiego miejsca, a ich półfinałowym rywalem będzie Ostrovia Ostrów Wielkopolski. W rundzie zasadniczej „Koziołki” okazały się lepsze w dwumeczu z najbliższym rywalem, u siebie wygrywając 54:35 i przegrywając na wyjeździe 41:49.

– Teraz idealnie byłoby tam wygrać – zapowiada trener Dariusz Śledź przed niedzielnym meczem w Wielkopolsce. – Nasz cel się nie zmienia, chcemy wygrywać i awansować. Zdajemy sobie sprawę, że na tym etapie nie ma już „kucania”. Jest mecz i rewanż. Lepszy jedzie dalej.

W składzie Motoru zabraknie najskuteczniejszego zawodnika zespołu Roberta Lamberta, którego w niedzielę czeka start w rodzimej lidze. Taki scenariusz był znany już wcześniej, dlatego działacze „Koziołków” znaleźli dla niego zastępstwo w osobie Martina Smolinskiego. 33-letni Niemiec znalazł się w awizowanym składzie na spotkanie w Ostrowie. Wciąż trwają starania, aby formację młodzieżową lublinian na zasadzie wypożyczenia z Betard Sparty Wrocław zasilił Oskar Bober, który w tym sezonie zaliczył trzy gościnne występy w barwach lubelskiego klubu. Ostateczna decyzja w tej sprawie jednak jeszcze nie zapadła.

Swoje problemy przed dwumeczem z Motorem mają także ostrowianie. Największym będzie brak Sama Mastersa, który w wyniku upadku w meczu ligi angielskiej doznał złamania obojczyka z przemieszczeniem. Uraz wymagał zabiegu operacyjnego.

– To jest nasz lider, zarówno tu w Ostrowie jak i na wyjazdach. Jego kontuzja mocno skomplikowała nasze plany. Rozmawiałem z Samem i w optymistycznym wariancie może być do naszej dyspozycji w meczu rewanżowym w Lublinie, ale i to nie jest pewne – mówi trener ostrowian Mariusz Staszewski cytowany przez oficjalną stronę klubową.

– Nie możemy patrzeć na takie rzeczy i przejmować się kłopotami rywala. Musimy robić swoje – zapowiada natomiast szkoleniowiec lublinian.

Awizowane składy:

TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp.: 9. Adam Ellis, 10. Łukasz Sówka, 11. Kamil Brzozowski, 12. Patryk Dolny, 13. Kenneth Hansen, 14. Maksymilian Bogdanowicz.

Speed Car Motor Lublin: 1. Bjarne Pedersen, 2. Maciej Kuciapa, 3. Martin Smolinski, 4. Paweł Miesiąc, 5. Daniel Jeleniewski, 6. Maciej Kuromonow.

Po bilet do supermarketu

Jak poinformowali działacze Speed Car Motoru, do grona firm wspierających klub dołączyła lubelska sieć supermarketów Aldik. W ramach współpracy w sklepach partnera będzie można kupić bilety na mecze lubelskich żużlowców. Wejściówki na rewanżowe spotkanie z Ostrovią (3 września) będą dostępne w sprzedaży od najbliższej soboty. Ponadto kibice robiący zakupy w supermarketach Aldik będą mogli użyć dostępnej w kasach karty. Po jej zeskanowaniu 2 proc. kwoty zakupów zostanie przekazane na klubowe konto.