Budżet Obywatelski 2018 w Świdniku. Wśród propozycji m.in. "Świdnicka Noc Kultury"

Do 3. edycji budżetu obywatelskiego w Świdniku mieszkańcy miasta zgłosili 35 wniosków, z których 9 odrzucono, ponieważ nie spełniały wymogów merytorycznych. Powodów było kilka. – Na przykład teren, którego dotyczył wniosek nie należał do gminy miejskiej Świdnik, czy też kolidował z inwestycją, która będzie realizowana w ramach projektu „Zielony LOF” (chodzi o nowe miejsca wypoczynku w mieście-red.) – podaje Bartłomiej Pejo z Urzędu Miasta w Świdniku.

Były też takie przypadki kiedy wydawanie pieniędzy publicznych byłoby niezasadne, ponieważ zgłoszone projekty nie służyłyby większości mieszkańcom tylko niektórych osobom.

Tymczasem na liście zakwalifikowanych do głosowania wniosków znalazły się projekty dotyczące m.i n. budowy mini boiska dla dzieci i młodzieży przy ul. Klonowej, budowy bezpiecznych parkingów dla motocykli i rowerów czy organizacji letnich potańcówek.

Głosowanie rozpocznie się 18 września i potrwa do 2 października, do godz. 12. Mieszkańcy Świdnika mogą głosować na maksymalnie trzy projekty. Wyniki głosowania urzędnicy podadzą do publicznej wiadomości do 9 października.