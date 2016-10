Kolejne miasto regionie w programie Mieszkanie Plus. Powstanie 300 lokali

Pierwsze mieszkania z rządowego programu Mieszkanie Plus w Świdniku mają być gotowe już za dwa lata. Docelowo w okolicy ul. Armii Krajowej w Świdniku ma powstać 6 budynków z 300 lokalami.

List intencyjny w sprawie wybudowania w Świdniku pierwszego budynku z rządowego programu podpisali w środę burmistrz miasta Waldemar Jakson, poseł PiS Artur Soboń oraz Grzegorz Muszyński, doradca zarządu BGK Nieruchomości S.A., spółki która będzie zarządzała nieruchomościami z programu.

Jak tłumaczy poseł PiS, celem programu jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy na 1000 mieszkańców będzie przypadało 435 mieszkań.

– Jedna z głównych przyczyn, dla których Polacy wybierają emigrację zarobkową, to brak mieszkania – przekonuje Artur Soboń. – W Polsce wciąż mamy głód mieszkań, szczególnie tych o przystępnych cenach i rozsądnych opłatach czynszowych.

– Podpisujemy dziś listy intencyjne z 13 gminami z całej Polski oraz Agencją Mienia Wojskowego dysponującą gruntami Skarbu Państwa – mówi Grzegorz Muszyński z BGK Nieruchomości.

Świdnik to drugie miasto w województwie lubelskim, w którym wystartował rządowy program. Pierwsza była Biała Podlaska, gdzie do 2018 r. mają powstać trzy bloki.

W Świdniku na zabudowę w ramach programu rządowego programu Mieszkanie Plus czekają 4 hektary obok ul. Armii Krajowej. Tereny te w 2011 r. gmina kupiła od koncernu Coca-Cola, który kiedyś planował tu rozlewnię napojów.

– W lipcu podzieliśmy działki na 8 mniejszych. Dwie z nich przeznaczone są do sprzedaży, natomiast sześć pozostałych pod budowę mieszkań – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. W sześciu budynkach, które docelowo mają powstać, znajdzie się ok. 300 mieszkań.

Rząd szacuje, że koszt budowy jednego mieszkania powinien zamknąć się w granicy 3 tys. zł brutto. Czynsz ma wynosić od 10 do 20 zł za mkw.

Burmistrz Świdnika przewiduje, że mieszkania mogą być gotowe już w 2018 r., a najpóźniej w 2019 r.