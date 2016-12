Konsultacje społeczne w Świdniku. Żeby było ładnie

– Rewitalizacja ma przyczynić się do poprawy jakości życia, stworzyć nowe funkcje rewitalizowanych terenów, a także odbudować więzi społeczne – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – Obejmuje ona nie tylko modernizację obiektów, ale skierowana jest również na prowadzenie działań społecznych. Mamy okazję do podjęcia kolejnej współpracy z mieszkańcami, chcemy wspólnie stworzyć lepszy obraz miasta.

Chodzi o obszar najszerzej części miasta, to 4,5 proc. powierzchni Świdnika, gdzie mieszka ok. 10 300 osób. Konsultacje są m.in. po to aby program jak najbardziej dostosować do potrzeb ludzi. W czwartek plenerowe spotkanie informacyjne, 10-13, pl. Konstytucji 3 maja. • Otwarte spotkanie konsultacyjne, 11-13, Miejski Ośrodek Kultury • Spacer studyjny, 13-15, obszar rewitalizacji-Śródmieście Świdnika • Warsztaty z interesariuszem, 15 -17, Miejski Ośrodek Kultury.

Jak zapowiadają urzędnicy do końca kwietnia 2017 r. program powinien być zakończony i przyjęty uchwałą Rady Miasta Świdnika.