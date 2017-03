Mełgiew: Busy gminnej komunikacji zawiozą dzieci do szkoły?

Władze gminy Mełgiew (powiat świdnicki) zastanawiają się nad uruchomieniem komunikacji gminnej. Jeden lub dwa wzięte w leasing busy dowoziłyby nie tylko mieszkańców, ale także dzieci do szkół i na pływalnię do Mełgwi. Uczniom gmina opłacałaby bilety miesięczne.

– Oczywiście, że pomysł stworzenia komunikacji gminnej jest bardzo dobry – przyznaje Tadeusz Krysa, sołtys Krępca I. – Z Krępca do Mełgwi nie za bardzo jest czym dojechać, a przecież nie każdy ma samochód. Sporo jest też starszych osób, które np. jeżdżą do Mełgwi do kościoła.

Pomysł władz gminy popiera też Dorota Kotarska, sołtys Janówka. – Nie wiem jak to będzie funkcjonować, ale warto spróbować – mówi Kotarska, która również przyznaje, że mieszkańcy walczą o przewoźnika wykonującego kursy do Mełgwi. – Żeby chociaż dwa kursy były, żeby można było do Mełgwi dojechać i wrócić. Z radnym z Józefowa praktycznie na każdej sesji poruszamy temat komunikacji.

W podobnej sytuacji jak Krępiec, Janówek czy Józefów są też inne miejscowości na terenie gminy, chociażby Piotrówek czy Minkowice, których mieszkańcy mają problemy z dojazdem do Mełgwi. Stąd właśnie pomysł na stworzenie komunikacji gminnej. Temat ten był poruszany podczas sesji Rady Gminy Mełgiew pod koniec lutego. W obradach uczestniczył Krzysztof Zienkiewicz z Urzędu Gminy Dywity (województwo warmińsko-mazurskie), gdzie taki system już od 2010 r. z powodzeniem funkcjonuje.

– Mamy spółkę komunalną, która mogłaby się zająć organizacją transportu publicznego – tłumaczy Ryszard Podlodowski, wójt gminy Mełgiew. – Jeśli rada wyraziłaby zgodę, to moglibyśmy wziąć w leasing jeden albo dwa busy i zatrudnić kierowców.

Władze gminy chciałby, by nie były to duże pojazdy. – Tylko takie, którymi można byłoby przewozić ok. 25 osób – dodaje wójt gminy Mełgiew.

Busy kursowałyby z Mełgwi po okolicznych miejscowościach. Z komunikacji korzystaliby mieszkańcy. Gminnymi busami byłby też bezpłatnie dowożone dzieci do szkoły. Gmina płaciłaby za bilety miesięczne.

– W przypadku szkoły podstawowej gmina ma obowiązek dowożenia dzieci do szkoły jeśli odległość między domem a szkołą przekracza 3 km, w przypadku gimnazjum: 3,5 km – dodaje wójt Podlodowski.

Busami można byłoby dowozić też dzieci na basen w Mełgwi. W planach jest sesja wyjazdowa do gminy Dywity; prawdopodobnie w maju. – Chciałbym aby radni zobaczyli, jak ten transport funkcjonuje tam na miejscu – mówi wójt gminy Mełgiew. I dodaje: Do tego czasu chcę mieć już przygotowane różne warianty przebiegu tras na terenie naszej gminy, abym mógł je przestawić radnym.

Jeśli wszystko poszłoby zgodnie z planem komunikacja gminna na terenie gminy Mełgiew miałaby ruszyć od września.

Poza prywatnymi przewoźnikami teren gminy Mełgiew obsługują też pojazdy MPK Lublin. 10 sierpnia 2015 roku została uruchomiona linia autobusowa nr 5, kursująca na trasie: Mełgiew - Port Lotniczy Lublin - Świdnik - Lublin.