Plac Konstytucji 3 Maja w Świdniku będzie remontowany. W planach budowa fontanny

Budowa fontanny, przeniesienie pomnika Konstytucji 3 Maja i ustawienie go naprzeciwko monumentu smoleńskiego – takie są m.in. założenia przebudowy głównego placu miasta. Będą tam stojaki na rowery i stoliki do gry w szachy i warcaby.

Bardzo dobrze, że miasto przystępuje do tego zadania, bo chodzi o centralne miejsce. To jest wizytówka Świdnika – mówi radny miejski Kazimierz Bachanek. I dodaje: Plac Konstytucji 3 Maja pełni m.in. funkcję rekreacyjną. W tym miejscu odbywają się też uroczystości patriotyczne. W przyszłym roku będziemy świętować setną rocznice odzyskania niepodległości przez Polskę i myślę, że to będzie dobra okazja, aby ten plac wyremontować.

– Plac wymaga remontu i to nie ulega wątpliwości. Nawierzchnia jest do wymiany – dodaje Janusz Królik, przewodniczący Rady Miasta Świdnik.

I nie tylko nawierzchnia placu ma się zmienić. Magistrat ogłosił właśnie przetarg dotyczący opracowania dokumentacji projektowej przebudowy placu Konstytucji 3 Maja, łącznie z uzyskaniem na podstawie przygotowanej dokumentacji pozwolenia na budowę.

W ramach zaplanowanych prac jest nie tylko przebudowa nawierzchni, ale też przebudowa schodów i budowa pochylni dla wózków i niepełnosprawnych. W planach jest również budowa fontanny o wymiarach ok. 10 x 10 metrów.

– My narzucamy tylko tyle, co jest zapisane w specyfikacji, pozostawiając wolną rękę projektantowi – mówi Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika. – Zobaczymy, co projektant nam zaproponuje.

Na tym nie koniec zmian. Na przebudowanym placu mają powstać też poidełka dla ludzi. Ustawione zostaną też stoliki do gry w warcaby i szachy. Będzie też miejsce na stojaki rowerowe. Urzędnicy planują również przeniesienie pomnika Konstytucji 3 Maja i ustawienie go naprzeciwko pomnika „Smoleńsk 2010”. Przebudowane ma być również oświetlenie placu. Urzędnicy chcieliby również oświetlić monumenty – pomnik przy Grobie Nieznanego Żołnierza, pomnik Konstytucji 3 Maja i pomnik smoleński. Plac zostanie objęty monitoringiem.

Inwestycja została wpisana do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnika na lata 2016–2023. Urzędnicy będą się starać o dofinansowanie prac ze środków unijnych. Chodzi o pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 w ramach działania Rewitalizacja obszarów miejskich.

– Z tego, co wiemy, konkurs ma zostać ogłoszony jesienią – dodaje Piotrowicz.

Firmy, które chcą wystartować w ogłoszonym przez świdnicki magistrat przetargu mają czas na składanie ofert do 20 kwietnia.