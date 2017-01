Słabszy grudzień na lotnisku w Świdniku

Grudniowy wynik jest o blisko dwa tysiące osób gorszy niż w analogicznym okresie 2015 roku, co oznacza spadek o 6,42 proc. Główny wpływ na to miało zniknięcie z rozkładów lotów dwóch połączeń. Pod koniec października ubiegłego roku linie Ryanair zawiesiły na okres zimowy wykonywanie bardzo popularnych lotów do Dublina. W tym samym czasie z rejsów do Frankfurtu zrezygnowała Lufthansa.

Władze lotniska prowadzą rozmowy z innym przewoźnikiem, który miałby obsługiwać tę trasę od najbliższego sezonu letniego, ale szczegółów wciąż nie ujawniono. Według naszych informacji chodzi o brytyjską linię BMI Regional.

W całym roku z lotniska skorzystało 377 606 osób. Co prawda nie udało się przekroczyć zapowiadanej liczby 400 tys. podróżnych, ale wynik z 2015 roku został zdecydowanie pobity. Roczny wzrost wyniósł aż 42,48 proc.