Świdnik: Miasto sprzeda działki, będą nowe mieszkania

Miasto będzie sprzedawać dwie działki przy ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Kupnem jest zainteresowana tutejsza Spółdzielnia Mieszkaniowa, która właśnie kończy budowę mieszkań w sąsiedztwie. Ale to nie wszystkie mieszkaniowe inwestycje w mieście.

Podczas ostatniej sesji radni zgodzili się na sprzedaż dwóch działek położonych przy ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” o powierzchni ponad 5,4 tys. mkw. Są to działki leżące w kompleksie, który świdnicki magistrat kupił od koncernu Coca-cola w 2011 roku. W sumie było to nieco ponad 7 ha.

Po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego teren 4,40 ha został przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, pozostała część pod usługi publiczne.

– W tym roku przeprowadziliśmy scalenie i podział nieruchomości o powierzchni 4,40 ha – mówi Jerzy Lichota z Urzędu Miasta w Świdniku. – Podzieliliśmy go na osiem działek o powierzchni nad 5 tysięcy mkw. do samodzielnej zabudowy zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.

Dwie działki, które Urząd Miasta w Świdniku będzie sprzedawać są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. – Działki te mają dostęp do drogi publicznej od strony ul. generała Roweckiego i od południa poprzez boczną ulicą Krępiecką.

– Przetarg na sprzedaż tych działek ogłosimy jeszcze w tym roku – zapowiada Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika ds. rozwoju i inwestycji.

Zapewne w przetargu wystartuje tutejsza spółdzielnia mieszkaniowa. – Jesteśmy zainteresowani nabyciem tych działek – potwierdza inż. Marek Słotwiński, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku. – Tereny najdują się niedaleko ul. Pileckiego, gdzie właśnie kończymy budowę mieszkań. Poza tym w tej chwili jest projektowany kolejny budynek mieszkalny wielorodzinny. Myślę, że pod koniec października powinniśmy mieć już dokumentację. Wtedy wystąpimy o pozwolenie na budowę i będziemy ogłaszać przetarg na wykonanie. To będzie również przy ul. Pileckiego.

W Świdniku mieszkań szykuje się więcej. W tym roku, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne to Starostwo Powiatowe w Świdniku wydało pozwolenia na budowę dwóch takich budynków przy ul. Kopera.

– W bieżącym roku mieliśmy dwa wnioski złożone przez firmę Lubinvest – mówi Piotr Drabek, naczelnik Wydziału Budownictwa i Geodezji Starostwa Powiatowego w Świdniku.

Budowa przy ul. Kopera już się rozpoczęła. – Będą to dwa kameralne, nowoczesne budynki, po 29 mieszkań w każdym. Będą to mieszkania dwu- i trzypokojowe o powierzchni od około 45 mkw. do 62 mkw – mówi Witold Woliński, członek zarządu spółki Lubinvest. – Każdy z tych budynków będzie miał windę i parking podziemny. Będzie też plac zabaw. I dodaje: Sprzedaż mieszkań w oparciu o tzw. ustawę deweloperską zacznie się w tym miesiącu.

Budowa mieszkań przy ul. Kopera potrwa do końca 2017 r.