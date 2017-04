To już koniec hali sportowej w Świdniku. Eksperci: Trzeba ją wyburzyć

Hala sportowa przy ul. Fabrycznej w Świdniku, która jest ostatnim budynkiem z dawnego kompleksu Avii, zostanie wyburzona i to jeszcze w tym roku. Opinia ekspertów, którzy przygotowali ekspertyzę techniczną pod kątem rozbudowy tego obiektu, nie pozostawia złudzeń.

Czas potrzebny na wykonanie dokumentacji i otrzymanie pozwoleń na wyburzanie starej i budowę nowej hali przewidziano do 31 lipca 2017 r. W tegorocznym budżecie zarezerwowano 200 tys. zł na rozbiórkę hali.

W nowym obiekcie zaplanowano także siłownię, salę do ćwiczeń zbiorowych i sportów walki, magazyn, pomieszczenia sanitarne, szatnie i gabinet medyczny.

– Nowy obiekt ma mieć 1,4 tys. mkw. i będzie również przystosowany do organizacji dużych imprez miejskich – informuje burmistrz Świdnika Waldemar Jakson. – Widownia przewiduje 1,2 tys. miejsc siedzących.

– Chcemy, aby to była nie tylko hala sportowa, ale hala miejska – podkreśla Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika. I dodaje: – Zdaniem ekspertów rozbudowa hali pod tym kątem jest mało prawdopodobna, wręcz niemożliwa.

Projekt miał być kompatybilny z pozostałymi obiektami sportowymi zaplanowanymi do realizacji w całym kompleksie sportowym. Tymczasem opinia przygotowana przez przedsiębiorstwo z Warszawy jest jednak negatywna. Eksperci zakwalifikowali halę do rozbiórki.

Jak informuje Urząd Miasta w Świdniku – w ubiegłym roku budynek hali został poddany ekspertyzie stanu technicznego z nadzieją na możliwość remontu i przystosowania do pierwszoligowych rozgrywek. Umowa z warszawską spółką „Vitaro”, poza oceną stanu technicznego, uwzględniała również wykonanie projektu przebudowy hali.

Kompleks przy ul. Fabrycznej

W skład kompleksu wejdzie Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, „Słoneczny Świdnik” oraz Park Zdrowia i Wypoczynku. W skład MCSiR będą zaś wchodzić: nowa kryta pływalnia, korty tenisowe i hala sportowa.

"Słoneczny Świdnik" to m.in. trzy odkryte baseny dostosowane do wieku użytkowników. Natomiast w Parku Zdrowia i Wypoczynku, które ma być przeznaczone dla seniorów, mają znaleźć się m.in. stoliki do gry i plac piknikowy. Pierwszy etap inwestycji już się rozpoczął. Korty tenisowe mają być gotowe jesienią tego roku.