"To kuriozum na skalę europejską". Jest szansa na przebudowę problematycznej ścieżki rowerowej

Pierwsza jazda nowym audi A6

Nowe audi A6, to ósma już generacja cieszącej się dużym zainteresowaniem na polskim rynku luksusowej limuzyny. Jej nowe wcielenie wnosi do tego segmentu wiele innowacji. We wnętrzu konsekwentnie postawiono na cyfryzację, co jest przełomem w tym segmencie.