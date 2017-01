Przez całą noc w wielu domach we Włodawie nie było ogrzewania. Jak poinformował w niedzielę rano burmistrz miasta, sytuacja na szczęście wraca już do normy.

Do awarii sieci ciepłowniczej w całym mieście doszło w sobotę. – Od około godziny 18 we Włodawie nikt nie ma ciepła. Awaria jest na dwóch ulicach – poinformował nas Czytelnik Grzegorz.

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński powołał sztab kryzysowy.

Prace nad usunięciem awarii trwały przez całą noc. Tuż przed godz. 8 w niedzielę bumirstrz poinformował, że trwają jeszcze prace ziemne na ul. Wspólnej i tutaj jeszcze ciepła nie ma.

– W pozostałej części miasta ciepło w domach jest. W większości już od dawna, najpóźniej dotarło do os. Wojska Polskiego ale i tutaj już powinno być ok. Służby MPGK działały całą noc i nadal działają, za co należą się im ogromne podziękowania – napisał Wiesław Muszyński na Facebooku.

