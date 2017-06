Dużo barier na drodze do nowego przejścia granicznego w woj. lubelskim

– Zetknęliśmy się z oporem materii, z którym trudno nam sobie poradzić – mówi poseł Sachajko. – Na przykład przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury usiłowali nas przekonać, że w pierwszej kolejności powinniśmy rozmawiać z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Nie zgodziłem się z tym gdyż uważam, że to strona polska najpierw powinna się zdecydować i ustalić, czy postulowane przejścia są nam rzeczywiście potrzebne, a skoro tak, to jakie i gdzie.

Poseł Sachajko postawił na swoim. Wychodząc z założenia, że w powiecie włodawskim największe szanse ma wybudowanie kolejowego, szerokotorowego przejścia granicznego z Białorusią w podwłodawskim Orchówku wystąpił do przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury by przygotowali wstępny kosztorys takiego przedsięwzięcia. Mają go przedstawić już podczas następnego posiedzenia Sejmu. Poza budową samego przejścia trzeba też tam przerzucić przez Bug nowy most. Ponadto Sachajko widzi też możliwość takiego rozbudowania tego przejścia, aby mógł tam odbywać się także mały ruch turystyczny, pieszy bądź rowerowy.

– Poza naszą stroną rządową na temat przejścia w Orchówku chcemy też rozmawiać z parlamentarzystami z Białorusi i Ukrainy – dodaje Sachajko, członek Międzyparlamentarnego Klubu Polska Białoruś. – Wierzę, że znajdziemy wśród nich sojuszników dla naszej idei. Koncentrując się na kolejowym przejściu w Orchówku nie odżegnujemy się też od w swoim czasie bardzo zaawansowanej już koncepcji budowy przejścia Zbereże – Adamczuki. Na obecnym etapie priorytetem jest jednak Orchówek.

Przejście w Orchówku ma szansę stać się ważnym przystankiem na szerokotorowym, nowym jedwabnym szlaku z Chin. To z kolei szansa na rozwój gospodarczy ośrodków położonych wzdłuż tego szlaku. Z Orchówka prowadziłby do podzamojskiej Zawady, gdzie łączyłby się z Linią Hutniczą Szerokotorową.

Poseł Sachajko obiecał powołać zespół parlamentarny podczas marcowego spotkania we Włodawie w sprawie budowy przejść granicznych w tamtejszym powiecie. Uczestniczyła w nim grupa posłów, spośród których część weszła w skład zespołu. Samo spotkanie parlamentarzystów z zainteresowanymi samorządowcami i mieszkańcami Włodawy zaaranżował natomiast pochodzący z tego miasta Adam Peruta. Przed laty wyjechał do Anglii, ale w ciągu najbliższych dwóch – trzech lat chce wrócić do rodzinnego miasta.